發函追查非法移工 許銘春：沒有逆時中問題

（中央社記者王揚宇台北3日電）媒體報導勞動部發函新北市政府，要追查武漢肺炎第32例非法移工一事，與疫情指揮中心不同調。勞動部長許銘春今天受訪說，這是例行的行政程序，沒有所謂「逆時中」的問題。

行政院長蘇貞昌與相關部會首長今天到立法院列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢，許銘春會前受訪時做出上述表示。

媒體報導，由於台灣COVID-19（武漢肺炎）第32例為非法移工，因此勞動部發函新北市政府追查此案，與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出「不贊成防疫期間掃蕩非法外籍看護」不同調。

對此，許銘春今天被媒體問到，勞動部的作法是否「逆時中」；許銘春說，「我們是例行的行政程序，因為有通報失聯移工有武漢肺炎情事，我們是例行發文，因為過去這種裁處都是地方政府，我們是例行公文作業，尊重新北市府的處理」；另外，這是要查處雇主有無非法介紹、仲介等情事，請他們查處，沒有所謂「逆時中」的問題。

此外，衛生福利部長陳時中也被問到此問題，他僅說，「大概一個時間差的問題而已」；媒體追問陳時中，外界認為他現在是備位閣揆的熱門人選，他說，沒有人這樣講。（編輯：郭萍英）1090303