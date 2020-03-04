網傳桃園市府封城假公文 警查訊息來自中國

桃園市警局今天表示，調查發現日前網路流傳偽造的桃園市政府公文假訊息來自中國大陸，民眾轉傳可處3年以下有期徒刑、拘役或併科罰金。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）日前網路流傳偽造的桃園市政府公文，稱實施封城措施，桃市府隨即澄清是假訊息，桃園市警局今天表示，調查發現假訊息來自中國大陸，民眾轉傳可處3年以下有期徒刑、拘役或併科罰金。

桃園市警局刑事警察大隊副大隊長鄧中義表示，日前網路出現偽造的桃園市政府公文，聲稱將在2月29日實施封城管制疫情的不實訊息，並在網路臉書（Facebook）等流傳，造成民眾恐慌。

鄧中義指出，經過刑事警察大隊溯源追查，發現假訊息的IP位址來自境外（中國大陸），透過臉書人頭帳號「張湘」偽裝成台灣用戶，在網路社群及新聞媒體臉書專頁進行散布，導致民眾信以為真，進而轉傳至個人臉書等社群軟體。

鄧中義也呼籲民眾，武漢肺炎相關防疫措施及政策，應以權責單位公告內容為準，尚未確認訊息真偽前，切勿轉傳、轉發，民眾若散布不實訊息，恐觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣300萬元以下罰金。（編輯：方沛清）1090304