更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎美醫療中心6死 院內台籍營養師披露管制問題

武漢肺炎美醫療中心6死 院內台籍營養師披露管制問題

武漢肺炎病毒出現變異 毒性變化仍是謎
生活

武漢肺炎病毒出現變異 毒性變化仍是謎

韓國男子自曝確診後排隊買口罩 遭強制送醫
國際

韓國男子自曝確診後排隊買口罩 遭強制送醫

武漢肺炎改變全球打招呼方式 謝絕握手與親吻
國際

武漢肺炎改變全球打招呼方式 謝絕握手與親吻

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

網傳桃園市府封城假公文 警查訊息來自中國

最新更新：2020/03/04 11:35
桃園市警局今天表示，調查發現日前網路流傳偽造的桃園市政府公文假訊息來自中國大陸，民眾轉傳可處3年以下有期徒刑、拘役或併科罰金。（圖取自Pixabay圖庫）
桃園市警局今天表示，調查發現日前網路流傳偽造的桃園市政府公文假訊息來自中國大陸，民眾轉傳可處3年以下有期徒刑、拘役或併科罰金。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）日前網路流傳偽造的桃園市政府公文，稱實施封城措施，桃市府隨即澄清是假訊息，桃園市警局今天表示，調查發現假訊息來自中國大陸，民眾轉傳可處3年以下有期徒刑、拘役或併科罰金。

桃園市警局刑事警察大隊副大隊長鄧中義表示，日前網路出現偽造的桃園市政府公文，聲稱將在2月29日實施封城管制疫情的不實訊息，並在網路臉書（Facebook）等流傳，造成民眾恐慌。

鄧中義指出，經過刑事警察大隊溯源追查，發現假訊息的IP位址來自境外（中國大陸），透過臉書人頭帳號「張湘」偽裝成台灣用戶，在網路社群及新聞媒體臉書專頁進行散布，導致民眾信以為真，進而轉傳至個人臉書等社群軟體。

鄧中義也呼籲民眾，武漢肺炎相關防疫措施及政策，應以權責單位公告內容為準，尚未確認訊息真偽前，切勿轉傳、轉發，民眾若散布不實訊息，恐觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣300萬元以下罰金。（編輯：方沛清）1090304

延伸閱讀
刑事局獲報18案疫情假訊息 逾7成是中國網友所為武漢肺炎疫情延燒 日本也出現搶購衛生紙風潮疫情假新聞滿天飛 NCC將邀網路平台業者溝通台灣防疫語言入人心 日媒推崇蘇貞昌式幽默
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報