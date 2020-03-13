更多編輯台推薦新聞：
搭飛機染疫風險高 陳時中：這2處最危險
生活

搭飛機染疫風險高 陳時中：這2處最危險

武漢肺炎疫情肆虐 全球運動賽事迎寒冬
運動

武漢肺炎疫情肆虐 全球運動賽事迎寒冬

不能公開疫情不能戴口罩 陸媒揭武漢醫院最黑暗時刻
兩岸

不能公開疫情不能戴口罩 陸媒揭武漢醫院最黑暗時刻

影片／嫌防疫小題大作 Rudy Gobert確診前曾故意摸遍麥克風
運動

影片／嫌防疫小題大作 Rudy Gobert確診前曾故意摸遍麥克風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
爵士一哥密契爾 傳成NBA第2名武漢肺炎確診病例
首頁 / 重點新聞

爵士一哥密契爾 傳成NBA第2名武漢肺炎確診病例

最新更新：2020/03/13 00:13

（中央社猶他州鹽湖城12日綜合外電報導）NBA聯盟消息人士向知名記者沃納洛斯基透露，猶他爵士隊頭號大將密契爾確診感染武漢肺炎。一旦消息獲證實，密契爾將是繼隊友戈貝爾之後第2名染疫的NBA球員。

稍早法籍明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）被驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）呈陽性反應後，NBA已全面暫停2019-20球季剩餘賽事。

根據ESPN知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）掌握的消息：「爵士隊球員私下透露，戈貝爾在休息室隨便觸碰其他球員以及他們的個人物品。」

「今日美國報」（USA Today）報導指出，戈貝爾9日在媒體中心接受記者採訪後，起身準備離開時回身刻意用雙手摸遍桌上所有的麥克風、錄音筆和手機，拿眾人對疫情戰戰兢兢來開玩笑。

依照美國防疫中心準則，NBA要恢復球季，最快在2週之後。

密契爾（Donovan Mitchell）NBA資歷3年，本季首度入選明星賽。23歲的他在2017年選秀會首輪第13順位被丹佛金塊隊選中，後來交易到爵士。（譯者：徐崇哲）1090313

延伸閱讀
NBA因武漢肺炎停賽 媒體：估計損失超過151億武漢肺炎大流行 盤點遭殃及的全球體育賽事NBA恐因疫情閉門比賽 詹姆斯：沒球迷我就不打

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報