爵士一哥密契爾 傳成NBA第2名武漢肺炎確診病例

（中央社猶他州鹽湖城12日綜合外電報導）NBA聯盟消息人士向知名記者沃納洛斯基透露，猶他爵士隊頭號大將密契爾確診感染武漢肺炎。一旦消息獲證實，密契爾將是繼隊友戈貝爾之後第2名染疫的NBA球員。

稍早法籍明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）被驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）呈陽性反應後，NBA已全面暫停2019-20球季剩餘賽事。

根據ESPN知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）掌握的消息：「爵士隊球員私下透露，戈貝爾在休息室隨便觸碰其他球員以及他們的個人物品。」

「今日美國報」（USA Today）報導指出，戈貝爾9日在媒體中心接受記者採訪後，起身準備離開時回身刻意用雙手摸遍桌上所有的麥克風、錄音筆和手機，拿眾人對疫情戰戰兢兢來開玩笑。

依照美國防疫中心準則，NBA要恢復球季，最快在2週之後。

密契爾（Donovan Mitchell）NBA資歷3年，本季首度入選明星賽。23歲的他在2017年選秀會首輪第13順位被丹佛金塊隊選中，後來交易到爵士。（譯者：徐崇哲）1090313