王世堅蘭嶼跳海 兌現慶祝蔡總統連任承諾[影]

王世堅15日深夜在臉書張貼自己在蘭嶼的跳海影片，並說「一諾千金，誠信至上」，獲上萬名網友按讚。（圖取自facebook.com/shihchien888）

（中央社記者黃麗芸台北16日電）民進黨台北市議員王世堅去年2月曾說，總統蔡英文若連任，自己就會跳海慶祝。他昨天深夜在臉書張貼自己在蘭嶼的跳海影片，並說「一諾千金，誠信至上」，獲上萬名網友按讚。

王世堅去年2月曾針對2020年總統大選喊出新賭注，稱蔡總統若連任，自己就會去跳海慶祝。他今年1月在臉書發文表示，「一諾千金，誠信至上！」如今蔡總統順利連任，他當然會履行去年的承諾，跳海慶祝，但請大家給他選擇何時慶祝的空間。

王世堅昨天深夜在臉書上傳自己在蘭嶼的跳海影片，兌現之前的跳海承諾，從影片內容可看到，他在高喊「一諾千金，誠信至上！YA！民主勝利，台灣萬歲！YA！」後，隨即穿著救生衣跳下海面。

王世堅發文指出，「當您看到這個影片，我已經低調於蘭嶼兌現跳海的承諾，我一直認為說到做到不必敲鑼打鼓，尤其在防疫期間，但我相信每句話的背後都有神明，因為誠信是做人最基本的原則」，獲得逾1.6萬名網友按讚，和超過2500個留言回應，大多是稱讚王世堅真男人。

被網友譽為有「扶龍命格」的王世堅，2008年立委選舉期間，曾誇下海口說，國民黨若在台北市「八仙過海」，他就要去跳海。但開票結果真的是「八仙過海」，他後來也履行承諾，到新北市三芝淺水灣跳海。（編輯：洪學廣）1090316