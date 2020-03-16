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美降息期貨殺盤 台股盤中跌破萬點

最新更新：2020/03/16 10:49
美聯準會15日意外再降息4碼，造成美股道瓊期貨跌逾千點，台股16日開低震盪走低，摜破萬點關卡。（中央社檔案照片）
美聯準會15日意外再降息4碼，造成美股道瓊期貨跌逾千點，台股16日開低震盪走低，摜破萬點關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北16日電）美股道瓊工業指數強勢反彈1985點，但美聯準會今天意外再降息4碼，造成美股道瓊期貨跌逾千點，台股今天開低震盪走低，摜破萬點關卡。

9時50分，加權指數來到9997.66點，大跌131.21點，成交值新台幣677.25億元，8大類股全面下跌。

美國聯邦準備理事會日前才宣布降息2碼，還沒等到例會，今天又意外提前宣布降息4碼。

台股上週5個交易日大跌1192.94點，今天盤中大跌逾百點，直接摜破萬點關卡，市場關心國安基金是否進場，財政部長蘇建榮上午表示，會密切關注，適時因應。

大型權值指標股晶圓代工龍頭台積電盤中來到285.5元，下跌1.55%。鴻海來到72.6元，下跌2.68%。股王大立光來到3940元，下跌2.95%。

防疫概念股盤中走勢強勁，南緯來到漲停價7.12元、亞諾法來到漲停價33.65元、美德醫-DR漲停來到4.23元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，上週美股反彈，台股今天也有反彈機會，但美國聯準會意外短時間內第2次降息，比原先市場預期在例會才宣布降息時間還早，凸顯聯準會可能看到後續的風險，比一般投資人擔心的還嚴重，聯準會重手救經濟，造成市場擔憂，美股期貨電子盤大跌，使台股明顯遇壓。

蔡明翰指出，台灣防疫做得很好，台股也相對國際股市為強，仍難免隨國際股市震盪；聯準會連續降息，又有7000億美元的量化寬鬆政策，即便短線股市有壓，長線資金動能仍可挹注股市。（編輯：張均懋）1090316

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