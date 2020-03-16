更多編輯台推薦新聞：
洋基證實小聯盟球員確診 美職棒圈武漢肺炎首例
運動

洋基證實小聯盟球員確診 美職棒圈武漢肺炎首例

影片／戴資穎4年內3奪全英羽賽冠軍 將重返球后
運動

影片／戴資穎4年內3奪全英羽賽冠軍 將重返球后

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力
產經

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍
國際

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
澳洲武漢肺炎5死 首都特區與維多利亞州緊急狀態
首頁 / 重點新聞

財長：疫情影響無法如期繳稅 最長可延一年

最新更新：2020/03/16 10:03
財政部長蘇建榮16日表示將發布行政命令，放寬受疫情影響而無法如期繳稅者，最長可延期繳稅一年。（中央社檔案照片）
財政部長蘇建榮16日表示將發布行政命令，放寬受疫情影響而無法如期繳稅者，最長可延期繳稅一年。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）美國宣布降息4碼，財政部長蘇建榮表示，將造成國際資金流動，台股殖利率相對高，會關注外資是否流入台股，國安基金也隨時緊盯市場動盪；同時宣布受疫情影響者，最長可延緩繳稅一年。

至於是否進一步祭出降稅措施，提振國內經濟。蘇建榮說，降稅還要修法，修法完後還要隔年申報才適用，是緩不濟急的作法；不過，今天就將發布行政命令，放寬受疫情影響而無法如期繳稅者，最長可延期繳稅一年；此外，申請分期繳稅者，最長可分36期、也就是3年繳稅。

美國聯準會（Fed）宣布再降息4碼（1個百分點），來到0%至0.25%的目標區間，外界關注是否衝擊國內金融業表現，蘇建榮今天在立法院財委會會前受訪時表示，會密切關注美國降息對經濟造成的全面影響，目前看來，降息將造成國際資金流動，而台股殖利率相對高，外資是否流入台股為關注重點。

蘇建榮指出，近日國安基金會隨時注意市場動態，若有必要，將召開臨時管理委員會，適當穩定台股；觀察上週五台股雖然價跌，但成交量擴大至新台幣3000多億元，顯示台股動能還在，呼籲投資人對台股實質面要有信心，特別是台灣防疫措施受到國際肯定，防疫做的好，經濟影響就會減少。（編輯：張均懋）1090316

延伸閱讀
因應武漢肺炎疫情 財政部祭5防疫5紓困措施美國聯準會降息4碼 啟動7000億美元量化寬鬆措施美降息4碼期貨盤重挫 台股反彈力道待觀察
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報