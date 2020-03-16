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美國聯準會降息4碼 啟動7000億美元量化寬鬆措施

最新更新：2020/03/16 08:06
美國聯邦準備理事會15日調降基準利率4碼，來到0%至0.25%的目標區間，並推出7000億美元的量化寬鬆措施，以保護經濟免受武漢肺炎疫情影響。（圖取自Pixabay圖庫）
美國聯邦準備理事會15日調降基準利率4碼，來到0%至0.25%的目標區間，並推出7000億美元的量化寬鬆措施，以保護經濟免受武漢肺炎疫情影響。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）為了因應武漢肺炎疫情對於經濟的衝擊，美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布調降基準利率4碼，來到0%至0.25%的目標區間，並推出7000億美元的量化寬鬆措施。

聯準會早在3月3日宣布降息2碼（0.5個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%，今天又降息4碼（1個百分點），來到0%至0.25%的目標區間。

財經媒體CNBC報導，除了降息動作，聯準會還宣布啟動高達7000億美元的量化寬鬆措施，以保護經濟免受武漢肺炎疫情的影響。

美國總統川普曾多次公開敦促聯準會降息以提振國內經濟，今天他在白宮記者會上表示：「這真是好消息，這對美國很好。」（譯者：陳彥鈞）1090316

量化寬鬆小百科
  • 量化寬鬆（英語：Quantitative easing，簡稱QE）是一種非常規貨幣政策，由國家貨幣管理機構（通常是中央銀行）以公開市場操作，提高實體經濟環境的貨幣供應量，相當於間接增印鈔票。
  • 2008年金融海嘯後，美國推出過三輪量化寬鬆，實施至2014年10月結束。
  • 資料來源：維基百科
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