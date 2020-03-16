武漢肺炎／各國央行抗疫降息注資 救市手段一次看

全球武漢肺炎疫情延燒，各國中央銀行紛紛採取救急措施。圖為各國央行基準利率。（中央社製圖）

（中央社威靈頓/華盛頓16日綜合外電報導）全球武漢肺炎疫情延燒，各國中央銀行紛紛採取非常手段，一方面要力挽股市頹勢，另方面注資抗疫，並且紓困企業。

各國央行與財政當局最近執行的救急措施，重點分述如下：

●美國

為了因應疫情對經濟的衝擊，美國聯邦準備理事會（Fed）昨天又宣布大降基準利率4碼，來到0%至0.25%區間，並推出7000億美元的量化寬鬆措施。

其實，聯準會大手筆降息救股市，早在3月3日就已降2碼，如今又降4碼（1個百分點）。

●紐西蘭

紐西蘭中央銀行今天宣布降息0.75個百分點，新利率來到歷史新低0.25%。法新社報導，紐國央行今天這項意外舉動，目的就是對抗武漢肺炎疫情。

●歐盟

歐洲中央銀行（ECB）將提供各銀行負0.75%低利貸款，以及存款利率負0.5%以下，並在今年內要挹注1200億歐元來增加債券收購，其中聚焦收購公司債券。

歐盟各國領袖目前為止並未同意採激烈措施來處理危機，歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）12日推文表示，歐盟已在研擬因應措施，包括一項支撐歐盟經濟的方案。

●中國

中國安排了疫情防控資金1105億人民幣（約159億美元），北京政府也已加強注資支援疫區；中國人民銀行已調降幾個主要利率，其中包括基準貸款利率。

人民銀行並且要求各銀行，核放低利貸款給遭受疫情衝擊的公司行號，並對一些到期應付款項予以通融。

●義大利

歐洲國家中疫情最嚴重的義大利，計劃政府因應疫情支出要增加1倍，達75億歐元（約84億美元）。此外，今年度政府預算赤字目標，已由現行占國內生產毛額的2.2%調高至2.5%。

●日本

為因應疫情擴散，日本公布第二套措施，支出總額約40億美元，並且聚焦支援中小企業，日本憂心脆弱經濟可能因疫情而風險升高。

日本銀行總裁黑田東彥已矢言加強流動資金挹注市場，並強化行動購買資產。

●德國

德國中間偏左執政聯盟同意，在2024年之前增加公共投資124億歐元，此外，企業因抗疫降低工時而申請補助時，政府應放寬處理。

●英國

英國央行英格蘭銀行（BOE）宣布降息之後，政府隨即推出300億英鎊（390億美元）經濟激勵方案。

●法國

法國政府同意讓企業展延部分社會資費與稅賦的付款，並且啟動國家短期補助計畫。

政府也下令「公共投資銀行」（Bpifrance）要保證貸款給面臨短期資金流通問題的企業。

●印度

由於擔心疫情爆發會導致經濟成長的復甦脫軌，印度官員告訴路透社，印度央行「印度儲備銀行」（RBI）擬透過第二輪長期回購操作（LTRO）計畫，向銀行體系注入新的現金流動。

●加拿大

加國財政部長莫諾（Bill Morneau）9日曾表示：「政府打算本週內發動一些計畫。」當時加拿大通報了境內第一起武漢肺炎死亡病例，加上國際油價劇跌，預料重創加拿大這個世界第4大產油國。

●南韓

南韓政府宣布11.7兆韓元（98億美元）經濟激勵方案，希望緩和大規模疫情對韓國的衝擊。

另外，今年將發行10.3兆韓元國庫債券，以挹注政府額外增加的預算。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1090316