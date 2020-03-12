降息與否央行總裁不鬆口 楊金龍：金融穩定優先

（中央社記者潘姿羽台北12日電）全球經濟受武漢肺炎疫情重創，吹起降息風，台灣是否跟進調降利率，央行總裁楊金龍今天未鬆口，強調降息考慮不僅是對經濟刺激，金融穩定是重要因素。

他強調，央行會以金融穩定為主 協助經濟成長第二；有經濟學家認為貨幣政策能做的很有限，政府採行針對性財政政策，減緩經濟衝擊恐怕比較有效。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延全球，3日美國聯準會緊急宣布降息2碼，英國央行11日也決議降息2碼，全球掀起降息風潮；中央銀行將在19日召開理監事會，外界關注央行是否跟進調降利率。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，民進黨立委吳秉叡詢問，央行是否將調整貨幣政策以因應疫情，楊金龍先回應「是」，隨即補充，疫情不只對經濟造成影響，也對金融造成很大影響，目前全球股匯市大波動，資金流進流出，理監事會下星期會對這點做充分討論，也將納入製造業斷鏈議題。

不過，楊金龍稍後回答立委質詢時，特別對央行的降息效用做出兩點說明，首先，很多經濟學家、專家學者認為，貨幣政策針對這次疫情對經濟金融的衝擊，能做的很有限，也認為政府必須採行針對性的財政政策，對於減緩經濟衝擊恐怕會比較有效。

其次，楊金龍指出，美國聯準會怕市場資金緊縮影響經濟活動，並為了支持家庭跟企業信心，宣布降息2碼，但降息以後，股市竟然暴跌，不過，市場仍預期聯準會3月中將持續降息。

他強調，降息考慮的層面絕不僅只是對經濟的刺激，利率調整必須廣泛考慮，如最重要的金融穩定，貨幣對內、對外幣值穩定；而且，利率調整可能會對銀行業造成衝擊。

不過，面對立委詢問，降息對台灣幫助是什麼，是刺激經濟的良方、還是宣示效果為重；楊金龍表示，請委員容許他不回答，要以理監事會議決議為主，但利率調整思考的層面相當廣泛，金融穩定仍是重要因素。（編輯：林淑媛）1090312