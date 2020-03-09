疫情升溫添變數 央行降息與否專家點出2關鍵

（中央社記者潘姿羽台北9日電）武漢肺炎疫情蔓延至全球，美國聯準會3月初緊急宣布降息2碼後，市場預料3月中會再次降息；專家指出，聯準會後續降息幅度，以及台灣經濟成長率是否能「保2」，將成台灣央行是否跟進降息的關鍵。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情對全球經濟的威脅加深，不只美國聯準會（Fed）緊急宣布降息2碼，經濟合作暨發展組織（OECD）更一舉將2020年全球經濟成長率預估值調降至2.4%，為金融危機以來最低水準。

台灣經濟研究院六所所長吳孟道表示，過去央行一貫立場是，美國升息時、台灣沒有升息，美國降息、台灣也不必然要跟進，但近日疫情發展的態勢超乎預期，全球經濟前景的不確定性大增，台灣央行3月19日舉行第1季理監事會時，降息壓力確實增加。

吳孟道指出，美國聯準會3月初閃電宣布降息2碼，不只事出突然，且降息幅度超乎預期，或許聯準會確實「看到something」，認為疫情影響超乎大家想像；此外，市場預期聯準會3月例行貨幣政策會議還會再降息3碼，幾乎到了金融海嘯時期的水準，「如果真的再降3碼，台灣央行就真的有機會意思意思（降息）」。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠也認為，不能完全排除台灣央行3月降息的機率，但若經濟成長率維持在2%以上，加上台灣疫情控制得宜，央行應該就不太會去降息。

換言之，如果美國聯準會3月中旬再次降息、且幅度擴大，台灣經濟成長率又面臨無法「保2」的危機，央行很可能就必須降息因應，揮別「連15凍」。

富邦金控首席經濟學家羅瑋研判，受到疫情擴散、金融市場動盪、油價崩跌等影響，美國聯準會應會再次採取降息動作刺激經濟，台灣央行跟進降息的可能性上升，但因這次有5位新理事加入，央行動向很難論斷。

不過即便央行降息機率增加，專家仍認為，以台灣目前實體經濟狀況來說，並沒有降息的必要性及迫切性，就算降息，也是宣示意義較大。

吳孟道分析，當前全球經濟前景充滿不確定性，通膨也非常緩和，國際油價又大跌，是有支持降息的條件，但台灣是小國經濟體，即使美國降到接近零利率水準，他們在公開市場操作仍有其他工具，量化寬鬆就是一例，相較之下，台灣政策工具有限，而且降息後，容易有資金氾濫、金融泡沫化的疑慮，也無助於實體投資。

羅瑋也提醒，想要以降息來刺激經濟，效果相當有限。至於外界擔心台灣若不跟進降息，是否會有熱錢湧進台灣套利的危機，羅瑋說明，當前市場充滿高度不確定性，套利交易急速萎縮，資金現階段均以逃向安全的避風港為主。

陳有忠則點出另一項央行不願降息的理由「台灣要盡量避免步入日本後塵」。

他指出，日本很早就步入老人化社會，又處於負利率環境，退休人口主要靠存款過活，負利率將削弱中老年人的消費能力，使其經濟步入通貨緊縮；台灣也面臨同樣的問題，如果央行宣布降息，存款利率跟著往下降，定存利率1%可能保不住，消費力道不足，加上兩岸關係敏感，陸客帶來的觀光財並不穩定，恐動搖內需根本。

專家一致認為，儘管疫情威脅之下，台灣央行3月降息的壓力增加，但降息的宣示意義遠大於實質效果。

陳有忠直言，當前利率已經躺平到了低點，降息已經沒辦法達到刺激效果，僅有宣示意義，反而還可能造成市場恐慌，與其這樣，不如不要降；吳孟道也說，台灣處在低利環境那麼久，如果真的降息，也是安慰作用較大，對實體經濟刺激效果有限。（編輯：林孟汝）1090309