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首頁 / 證券

美降息4碼期貨盤重挫 台股反彈力道待觀察

最新更新：2020/03/16 08:28
受美聯準會15日降息4碼影響，美期貨電子盤重挫逾千點，台股16日反彈力道有待觀察。（中央社檔案照片）
受美聯準會15日降息4碼影響，美期貨電子盤重挫逾千點，台股16日反彈力道有待觀察。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北16日電）台股上週五盤中一度跌破萬點關卡，雖收盤力守萬點之上，仍大跌293.45點，之後美股道瓊工業指數強勢反彈1985點。法人認為，受美聯準會降息4碼影響，美期貨電子盤重挫逾千點，台股今天反彈力道有待觀察。

為因應武漢肺炎疫情對經濟的衝擊，美國聯邦準備理事會（Fed）在3月3日宣布降息2碼（0.5個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%，今天又宣布調降基準利率4碼，來到0%至0.25%的目標區間，並推出高達7000億美元的量化寬鬆措施。

台股週五終場收在10128.87點，大跌293.45點，成交金額新台幣3028.25億元，週線大跌1192.94點。三大法人合計賣超293.24億元，其中自營商買超23.66億元、投信賣超14.58億元、外資及陸資賣超302.32億元。

台股上週5個交易日累計大跌逾千點，證交所、櫃買中心將以健康、醫療、互連網、人工智慧等多項主題，自4月起舉辦主題式業績發表會。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，若股市反彈，應要減碼股票，降低持股比重。如果疫情沒有在短期間減緩，且股市沒有大幅反彈的話，股市崩跌後的調整會如何，才是未來重點。

陳冠升指出，除期待治癒病毒的生技股，將會是現階段大贏家之外，在股市崩跌及歐美封城之下，一般人只會對民生必需品的消費不會中斷，對其他非必需品的消費，如3C電子產品的需求必然會降低、不會換手機，對耐久財的房地產、車市也是相對負面。（編輯：張均懋）1090316

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