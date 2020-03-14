台股單週跌逾千點 買庫藏股家數創16個月新高

（中央社記者張建中新竹14日電）武漢肺炎疫情重創國際股市，台股本週大跌1192.94點，上市櫃公司紛紛實施庫藏股，捍衛股價。據統計，本週共有15家公司決定買回庫藏股，創16個月來新高。

隨著歐洲及美國疫情快速擴散，市場恐慌氣氛升高，引發全球股災，台股也大幅回檔修正，包括財政部長蘇建榮、金管會主任委員顧立雄、台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心等都對投資人信心喊話。

群益投信董事長賴政昇認為，台股近期震盪劇烈，使得投資時點浮現，因為台股不僅具高現金殖利率優勢，在全球科技創新浪潮中也扮演舉足輕重角色，成長力十足。

上市櫃公司紛紛實施庫藏股自救，據公開資訊觀測站資料顯示，本週共有15家公司決定買回庫藏股，上市公司有11家、上櫃公司4家，創16個月來新高。

其中，宏碁預計買回23萬張庫藏股，數量最多；燁輝也計畫買回10萬張庫藏股，數量居次；聯成、京城與炎洲也都計劃買回1萬張庫藏股。

富喬甫於去年12月6日至今年2月4日，斥資新台幣6206萬元買回5000張庫藏股，富喬董事會又決議自3月16日至5月15日再買回5000張庫藏股。

隨著上市櫃公司實施庫藏股動作轉趨積極，是否意味公司自認為股價不合理，公司股價及台股能否逐步回穩，值得觀察。（編輯：張良知）1090314