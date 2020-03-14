川普灑銀彈抗疫 美股道瓊飆1985點史上最猛

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）美國總統川普宣布全美進入緊急狀態，釋出數百億美元抗疫資金，點燃美股旺盛漲勢。道瓊指數飆漲1985點，創史上最大漲點；3大指數漲幅都超過9%，創近12年來最佳表現。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情引爆全球股災，道瓊工業指數昨天崩跌2352點，跌幅近10%，創1987年「黑色星期一」以來最糟表現。川普今天在白宮宣布釋出多達500億美元抗疫資金後，美股尾盤直線拉升，收復昨天大部分失土。

道瓊指數終場飆漲1985點，漲幅9.36%，收在23185.62點。標準普爾500指數大漲230.38點，漲幅9.29%，收在2711.02點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲673.07點，漲幅9.35%，收在7874.88點。

道瓊指數創歷來最大單日漲點，3大指數創2008年10月以來最大漲幅。道瓊指數30檔成分股全面收紅，英特爾（Intel）與美國運通（American Express）漲幅都超過19%；標普500指數11大類股全數上漲，金融股飆漲逾13%，科技股漲幅近12%。

指標科技股漲勢銳不可當。蘋果公司（Apple）股價大漲近12%，微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）分別飆漲14%、10%，亞馬遜（Amazon.com）與網飛（Netflix）漲幅都超過6%。

費城半導體指數狂漲10.93%。除了英特爾，高通（Qualcomm）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）與美光科技（Micron Technology）等個股漲幅也都超過10%，台積電美國存託憑證（ADR）猛漲7.3%。

不過，美股歷經本週上沖下洗，3大指數仍大幅拉回。道瓊指數週線重挫10.3%，標普500指數與那斯達克指數分別下挫8.8%、8.2%。

美股2009年起逐步擺脫全球金融海嘯谷底，開啟長達11年的史上最長多頭行情，卻不敵武漢肺炎疫情對全球經濟的威脅。3大指數本週都從2月攻上的歷史高點回檔逾20%，跨過華爾街普遍認定的熊市（空頭市場）門檻，昨天更爆發恐慌賣壓，創近32年來最糟單日表現。

美股昨天收盤後面臨連串利空消息，包括全美大學體育聯盟（NCAA）因應疫情取消有「三月瘋」之稱的籃球錦標賽，紐約市宣布進入緊急狀態、百老匯劇院配合500人以上聚會禁令而暫時熄燈，全美第一大城恐陷入景氣寒冬。

隨著白宮與國會協商經濟刺激方案露出曙光，美股開盤後道瓊指數飆漲逾1200點，但午盤漲勢逐漸熄火。

遭抨擊淡化疫情的川普美東時間下午3時左右宣布全美進入緊急狀態，灑銀彈抗疫之餘，也承諾提供「數以百萬計的」病毒檢驗試劑組、取消就學貸款利息、採購大量原油當作戰略儲備。美股尾盤有如火箭沖天，道瓊指數不到半小時飆漲逾1350點，收在全天最高點附近。

此外，聯邦準備理事會（Fed）今天宣布加速收購美國公債，以利緩和債市異常波動。聯準會上週緊急降息2碼（0.5個百分點），昨天宣布將向短期融資市場注資逾1.5兆美元，最新聲明是聯準會本週第3度出手因應日益緊繃的市況。

美股近期因投資人信心不穩而波動加劇，道瓊指數近5個交易日漲跌點都超過1000點。美股本週兩度因標普500指數盤中跌逾7%觸發暫停交易15分鐘的熔斷機制，素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）飆上金融海嘯以來最高水準。

依常理，股價下跌時，美債和黃金等熱門避險標的價格應該上漲，本週卻是例外。近幾天美國長天期公債價格走低、殖利率回升，國際金價出現2011年9月以來最大單週跌勢。

華爾街日報分析，股票、債券和金價走勢的傳統關係在本週瓦解，3種資產價格同時走低，令部分投資人警覺。這凸顯華爾街瀰漫緊張氣氛，基金經理人似乎急忙拋售各種資產以利便現。（編輯：徐睿承）1090314