全球股市大震盪 投信：鎖定高殖利率定期定額

（中央社記者韓婷婷台北15日電）全球股市大震盪，不少投資人無所適從，金管會主委顧立雄送給散戶「長線布局，定期定額」8字訣，投信投顧公會、券商公會等也出面喊話，建議鎖定具產業成長趨勢的高殖利率股定期定額，逢低布局。

投資人上周經歷了前所未見的「股市大怒神」，美股狂洩，一週內2次觸發熔斷機制，跌幅在16%至18%之間，由於歐洲病例狂飆，德、法股市跌幅逾20%，陸股因疫情已有所控制，跌幅相對輕微。

台股則在外資連續倒貨下，上週五盤中跌破萬點，最低來到9636點，單週也跌掉1192.94點，跌幅10.54%，在OTC指數部分，法人及散戶棄守，一週以來跌幅更是更達14.43%，收在123.44點。

武漢肺炎疫情（COVID-19）蔓延全球引發全球股市大地震，市場恐慌情緒高漲，繼金管會之後，包括投信投顧公會和券商公會兩大公會理事長以及證券、投信業也紛紛信心喊話，呼籲投資人無須過於悲觀。

群益投信董事長賴政昇表示，近期在國際股市連續回檔下，台股也震盪劇烈，卻也使得投資時點浮現，特別是台股不僅是台灣投資人最熟悉的市場，具備高現金殖利率優勢，在全球科技創新浪潮中也扮演舉足輕重角色，成長力十足，因此近期回檔反而為中長期投資製造出好買點。

賴政昇認為，理性來看，台灣防疫成果獲國際肯定，因此近期台股相較國際股市相對抗跌，加上台股現金殖利率水準於主要股市名列前茅，對於國際資金極具吸引力，短線因市場過度恐慌而造成的回檔可視為中長線布局良機，定期定額台股基金正逢時。

國泰證券董事長莊順裕表示，投資需放眼未來，台股大型龍頭產業獲利能力仍佳，高殖利率更受外資法人青睞，投資人可透過定期定額長期投資布局，不僅降低平均成本，待整體股市回升，多能享有相對不錯的投資回報。

莊順裕指出，投資2大難題，分別是「選股」與「介入時間點」，美股自2008年金融海嘯發生後，至今已走了超過10年的多頭行情，投資人漸趨保守，短線交易的比重逐漸減少，建議台股投資人可將原先短線交易的資金，分配至長線定期定額的投資，透過拉長投資時間，提高獲利的機率。

選股布局方面，他建議投資人可挑選獲利穩健的大型股，且具有高配息特質的標的。（編輯：鄭雪文）1090315