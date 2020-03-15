因應武漢肺炎疫情 財政部祭5防疫5紓困措施

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）因應武漢肺炎疫情對國內造成的衝擊，財政部配合行政院政策，共祭出5項防疫措施及5項紓困措施，包括口罩、體溫計管制出口、防疫用品稅捐徵免、公股銀行紓困方案等，以及各項租稅協助。

邁入新一屆立法院會期，財政部16日將赴立法院財委會進行業務報告，事前提供的書面報告中，盤點因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19），財政部祭出的政策工具，包括5項防疫及5項紓困措施。

在防疫措施方面，第1，由關務署協助讓所有防疫物品能快速通關，簡化進口程序，放寬物資可先放行後補申請手續，第2，管制口罩出口，第3，管制體溫計出口，第4，請台灣菸酒公司配合增產75度防疫酒精。

第5，核釋健保藥局協助代售口罩、酒精，可免營業稅及所得稅，台酒、台糖配合增產75度防疫酒精，出廠時可免課菸酒稅，同時，機動將藥用酒精原料進口關稅減半至10%，口罩關稅降為免稅，為期3個月。

在紓困措施方面，第1，由公股銀行協助提供紓困方案，鎖定中小與微型企業，以低利、拉長天期、 線上申辦、快速撥款為四大要素因應辦理，除配合辦理政策性貸款，也以自有資金提供專案貸款，並就既有貸款提供寬緩措施；針對個人戶也提供信貸、信用卡紓困方案。

第2，由關務署協助，採行通關便捷措施協助業者儘速復工，例如簡化進口文書、快速驗放貨物等，第3，放寬國有非公用不動產合法使用人，可申請租金緩繳，期間免計收違約金及遲延利息，第4，促參案土地租金或權利金，得由主辦機關視個案特性及契約或協商結果，研議減收。

第5，提供各項租稅協助，包括租稅獎勵，企業給付員工防疫隔離假等相關假別，薪資費用於隔年5月計稅時可加倍作為成本減除，疫情期間五區國稅局將主動視察店家實際營業情形，核實調減查定營業額，並就今年3到5月須繳納的所得稅、房屋稅及使用牌照稅等8項稅目，放寬受隔離、檢疫、治療者，可延期繳納。

同時，提醒受疫情影響的民眾及業者，可循既有稅法規定來主張權益，例如，受疫情影響交通工具不使用，可向交通管理機關申報停止使用，使用牌照稅僅按實際使用日數計徵，觀光飯店或旅館生意清淡，可申請將部分樓層關閉停用，房屋稅可以每層為單位計稅，未使用樓層可以較低稅率課徵。

娛樂稅同樣也是，如受疫情影響無營業或營業收入降低，可向地方稅稽徵機關申請准予扣除未營業的天數或按比例核減當期娛樂稅。（編輯：蘇志宗）1090315