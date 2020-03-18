魏明谷請辭台水董事長 蘇貞昌准辭【更新】

台灣自來水公司董事長魏明谷即將任滿一年，但他18日傍晚突然在臉書宣布請辭。（圖取自facebook.com/MingkuWeiDPP）

（中央社記者顧荃台北18日電）台灣自來水公司董事長魏明谷傍晚在臉書宣布請辭；黨政人士表示，魏明谷今天向行政院長蘇貞昌口頭請辭，蘇貞昌表示尊重，予以准辭。

黨政人士轉述，魏明谷以生涯另有規劃、已完成階段性任務為由，口頭向蘇貞昌請辭；蘇貞昌則表示成全，口頭准辭。

魏明谷的辭呈傍晚已從經濟部送達行政院，目前尚未批示。

魏明谷民國108年3月26日就任台水公司董事長，今天是魏明谷生日，在他就任即將滿一年時，下午突然在臉書（Facebook）貼文「給自己最好的生日禮物─圓滿告辭」，宣布請辭董事長。

魏明谷曾任彰化縣長、立委等職務。他表示，去年此時臨危受命接掌台水，不敢說交出100分的成績，但相信所有台水人都跟著他用心付出。（編輯：謝佳珍）1090318

魏明谷請辭台水董事長 經濟部：收到電子辭呈

（中央社記者蘇木春、吳柏緯台中18日電）台灣自來水公司董事長、前彰化縣長魏明谷，今天傍晚在臉書以完成階段性任務為由，宣布請辭。行政院說，辭呈會先送到經濟部，經濟部也已證實收到電子公文辭呈。

經濟部表示，確實已經收到魏明谷的電子公文辭呈，但是相關處理程序還未開始，仍需要一點時間。經濟部也表示，事前並未聽聞魏明谷有辭職之意，尊重他的生涯規劃。

魏明谷民國108年3月26日就任台水公司董事長，今天是魏明谷生日，在他就任即將滿一年時，下午突然在臉書（Facebook）貼文「給自己最好的生日禮物─圓滿告辭」，宣布請辭董事長一職，消息一出引發外界討論。

魏明谷在貼文中指出，下週即將屆滿一年，在任期間深化自來水管線布建、汰換及用水品質提升，這些日子以來，很感謝大家對水公司的支持與愛護，今天是他的生日，除祈願台灣及全球早日脫離武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）陰影，也認為完成階段性任務，因此請辭。

魏明谷說，台灣自來水公司有6000多名員工（含外包），營業單位遍及全國各縣市，他就任後，希望在既有基礎上，滿足各地民眾的用水需求，也積極讓台水結合民眾生活，行銷台水觀光化，除營業單位及民眾需求，他也很重視施工單位及施工品質，更重視基層同仁，甚至基層同仁考試時，他也到場視察。

魏明谷表示，他曾卸下議員、立委、縣長的責任，今天是他57歲的生日，要卸下台水董座的責任，去年此時，他隨著因緣際會，臨危受命接掌台水，不敢說交出一百分的成績，但相信所有台水人都跟著他用心付出。

他說，生日也許下3個願望，畢竟現在武漢肺炎疫情日趨嚴峻，希望在總統蔡英文的主政下，台灣能夠國泰民安、早日順利度過疫情，風調雨順、民生工業用水源源不絕，民富國強、各產業都能蒸蒸日上。並提醒民眾面對疫情，千萬不可掉以輕心，日常生活也務必記得勤洗手。（編輯：謝雅竹）1090318