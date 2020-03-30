史上首次 國發基金端新創救急方案額度不設限

武漢肺炎疫情衝擊經濟，連帶影響新創業者，國發會30日由國發基金端出新創救急投資方案，且展現決心，不匡列額度，會盡量支持。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北30日電）武漢肺炎疫情衝擊經濟，新創業者也連帶遭殃，國發會為了搶救新創業者，近兩週加班趕工，今天由國發基金端出新創救急投資方案，且展現決心，宣布不匡列額度，會「在能力所及範圍內，盡量支持」。

國家發展委員會主委陳美伶致力扶植創新創業，最近有新創業者反映，僅管交通部、經濟部陸續端出紓困方案，但新創多為新興商業模式，不見得適用政府現有的方案，因而成為「漏網之魚」。

經過逾兩週趕工、開會，國發基金管理會今天通過受嚴重特殊傳染性肺炎影響新創事業投資作業要點，針對符合條件的新創事業，國發基金將採認購特別股的方式投資，藉此挹注企業度過艱困時期所需的營運資金；這也是國發基金有史以來，首次針對新創端出的救急型投資方案。

國發會副主委兼國發基金執行秘書鄭貞茂說明，方案執行期間為即日起、6個月內，必要時得延長；申請對象須具備3大條件，一是受到疫情影響，二是必須是在台灣註冊的新創事業，或雖是境外新創事業，但主要營運活動在台灣；第三，投資金額應以企業6個月營運資金為原則，最多不超過12個月的營運資金。

鄭貞茂補充，上述營運資金涵蓋辦公室租金、員工薪水、備料或行銷成本等，新創業者須提出說明。

鄭貞茂強調，此方案定位為短期紓困，國發基金投資目的並非介入新創經營權，因此投資方式是採認購不具投票權的特別股，但企業提出申請時，關於發行條件、價格、轉換辦法或贖回辦法等，「條件要先講清楚」。

至於外界關注的方案額度，鄭貞茂表示，目前並未匡列額度，將依國發會主委陳美伶指示，在國發基金能力所及的範圍內盡量支持；此外，由於此方案性質較單純，可望大幅縮短審議流程，預估1個月內就會有結果。（編輯：楊玫寧）1090330