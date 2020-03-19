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武漢肺炎／國安基金獲授權 最快20日進場護盤

最新更新：2020/03/19 18:42
武漢肺炎疫情全球蔓延，美股道瓊重挫，台股19日盤中一度崩跌695點，回測8523點，終場重挫537.33點。中央社記者王飛華攝　109年3月19日
武漢肺炎疫情全球蔓延，美股道瓊重挫，台股19日盤中一度崩跌695點，回測8523點，終場重挫537.33點。中央社記者王飛華攝　109年3月19日

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）武漢肺炎疫情全球蔓延，衝擊市場信心，國安基金今天盤後召開臨時委員會，判斷目前已達法定進場條件，獲得授權後，最快明天就可進場護盤。

行政院將今晚6時45分也將舉行「國安基金臨時會後記者會」，由行政院發言人Kolas主持，財政部長蘇建榮、國安基金執秘阮清華出席。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情威脅全球經濟，市場持續恐慌，賣壓湧現，18日美股道瓊指數再度重挫，下跌1338點、跌幅逾6%，3年以來首度收在2萬點以下，標普500指數盤中再度觸發熔斷機制，終場重挫5.18%，那斯達克綜合指數跌幅4.7%。

台股今天開盤即重挫逾300點，直接摜破9000點大關及10年線約9110點大關，盤中一度崩跌695點，回測8523點，終場重挫537.33點，收在8681.34點，跌幅5.83%。

近日疫情快速於全球擴散，衝擊主要經濟體表現，許多國家緊急採取封城、鎖國，引爆市場恐慌，金融市場崩跌。國安基金自疫情爆發以來，今天首度召開臨時委員會，就國內外疫情進展、經濟情勢及金融資本市場動態做討論。

國安基金認為，目前情況已達法定進場條件，出現資本市場及其他金融市場失序跡象，將採行必要措施，授權啟動進場機制，以達成穩定國內股市的任務，在已取得授權狀態下，國安基金明天就可進場護盤。

根據國安基金設置及管理條例規定，國安基金可運用資金總額共新台幣5000億元，其中2000億元為以國庫持有的公民營事業股票為擔保向金融機構借款，3000億元為借用四大基金可供證券投資而未投資的資金；從歷史經驗來看，護盤標的以台灣50成分股為原則，包括台積電、中鋼等權值股。

包含此次，國安基金已7度授權進場護盤，前一次為2015年8月，當時因中國經濟成長趨緩、人民幣大貶，引發全球股市狂瀉，授權進場當天台股收盤指數為7675.64點。（編輯：林孟汝）1090319

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