央行睽違近4年降息 關鍵因素影響一次看

中央銀行理監事聯席會議19日決議，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調降1碼（0.25個百分點），分別為年息1.125%、1.5%及3.375%，20日起實施；由於疫情嚴峻，利率一舉降至1.125%，突破前央行總裁彭淮南時期、金融海嘯的最低紀錄。中央社記者徐肇昌攝 109年3月19日

（中央社記者蘇思云台北19日電）央行理監事會議今天宣布降息1碼，台灣利率來到歷史新低水準，盼透過向銀行借錢變得容易、成本降低，讓企業營運不中斷，減輕家庭財務負擔外，也希望鼓勵人民多花錢與投資，不過，定存族利息將大失血。

●為什麼台灣央行這次會降息

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）來勢洶洶，觀察家擔憂疫情恐導致全球經濟衰退，各國央行紛紛宣布緊急因應措施，「降息潮」方興未艾。

台灣中央銀行理監事聯席會議今天決議，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率都調降1碼（0.25個百分點），分別為年息1.125%、1.5%及3.375%。

這也是自2016年7月至今，睽違近4年來，央行首次降息，重貼現率一舉降至1.125%，創下歷史新低，打破前次金融海嘯的低點紀錄。

由於疫情嚴峻，衝擊各行各業，央行總裁楊金龍在理監事會後記者會強調，這次降息不是要刺激經濟，而是要讓企業營運不中斷，減輕家庭財務負擔。

中央銀行第1季理監事會會議結果出爐，由於武漢肺炎對全球經濟的衝擊遠超預期，央行大動作降息1碼，重貼現率來到1.125%，創下歷史新低，打破前次金融海嘯的低點紀錄；擔保放款融通利率及短期融通利率分別為年息1.5%及3.375%。中央社製圖 109年3月19日

●降息定存族首當其衝 恐無利可圖

「重貼現率」是指銀行以合格票據為擔保品，向央行融通短期資金所用的利率，是各國央行控制通貨的手段之一。也就是說，當銀行銀彈不足時，可以向「銀行的銀行」央行借款融通。但因銀行可以用低利息向央行借到錢時，就缺少誘因吸收存戶存款，導致銀行付給民眾的利息下降。

央行降低利率，以定存、穩健投資為主的退休族群將首當其衝，除利息收入大失血外，更可怕的是錢放銀行不僅「無利可圖」，還會被通膨啃蝕掉，「錢就變薄了」，不得不重新思考資產配置。

美國聯準會（FED）在3月已經累計降息6碼，直接衝擊台灣商業銀行最具指標性的1年級定存利率。短短不到2週時間，台灣美元1年期定存利率從1.5%降至0.7%，甚至有的銀行砍到只剩0.3%，讓偏好高利率的美元定存族叫苦連天。

以每年有2萬美元定存為例，1年利息從原本1.5%減為0.3%，直接打2折，少了新台幣4200元，利息大縮水。

值得注意的是，台新銀行首席外匯策略師陳有忠指出，央行宣布降息，存款利率跟著往下降，定存利率1%可能保不住，消費力道不足，加上兩岸關係敏感，陸客帶來的觀光財並不穩定，恐動搖內需根本。

他說，日本很早就步入老人化社會，退休人口主要靠存款過活，負利率削弱中老年人的消費能力，使其經濟步入通貨緊縮，「台灣要盡量避免步入日本後塵」。

武漢肺炎疫情重創全球經濟，各國央行紛紛採取非常手段救市。中央銀行19日也宣布降息1碼，重貼現率來到1.125%，創下歷史新低。前次歷史低點，是2009年金融海嘯時期的1.25%。中央社製圖 109年3月19日

●借錢成本變便宜 幫企業續命

另一方面，對想投資的民眾與企業來說，降息的好處就是「借錢變得很便宜」。借錢成本降低，一方面可以解決企業融資問題，讓企業免於倒閉外，也希望促進企業投資廠房、設備意願，以取得未來的領先優勢，並維持就業市場穩定。

台灣金融研訓院研究所所長林士傑指出，以今年1月底國銀放款總額26.15兆及放款年增率平均5%計算，這次降息影響整體銀行業利息收入約137億元。

台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生表示，降息可以減輕資金成本，讓個人或企業更願意借錢、進行投資。同時，台灣貿易仰賴出口導向，降息也能降低國際金融上的利差效果，避免熱錢湧入、造成新台幣升值。

富邦金控首席經濟學家羅瑋也認為，台灣是小國經濟體，政策工具有限，降息後容易有資金氾濫、金融泡沫化的疑慮。

而過去依靠「利差」賺錢的金融業，也必須重新思考投資組合，否則隨著利率愈來愈低，只會步步侵蝕利潤。

對有買房需求的人，降息可以減輕利息負擔，楊金龍也認為，影響房價有很多因素，利率只是其一，未來不至於因為房貸利率下降，導致房價上漲。

不過，中央研究院經濟研究所研究員周雨田提醒，民眾在銀行賺不到利息，會把資金移到有更高報酬的地方，也可能進入股市、匯市與房市，資金到處流竄，恐產生更多問題。（編輯：林孟汝）1090319