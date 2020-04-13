國安基金不退場 首季投入7.56億銀彈護盤

國安基金管理委員會13日召開第1季例會，會中決議持續護盤，並於會後公布首季財報，為至3月底前的進場情形及績效「解密」。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）國安基金今天召開例會，根據會後公布財報顯示，統計從3月19日取得授權、3月20日可進場至當月底，進場金額為新台幣7.5億元，並有未實現利益4734萬元，報酬率約6%，今天也決議持續護盤不退場。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情威脅經濟，3月全球股市劇烈波動，國安基金管理委員會於3月19日盤後緊急召開臨時委員會，「超前部署」授權國安基金，最快3月20日進場護盤，若有需要，可及時進場救市，當日台股收盤指數為8681.34點，而台股今天已來到10099.22點。

國安基金管理委員會今天召開第1季例會，為此次授權進場後的首次例會，會中決議持續護盤，並於會後公布首季財報，為至3月底前的進場情形及績效「解密」。

首季財報顯示，從3月20日至當月底，國安基金共投入7.56億元銀彈，主要是以國安基金及國庫持有的公民營事業股票為擔保，向國內多家銀行聯貸；在未實現利益部分，截至3月底，國安基金持有的上市股票市值，以3月底收盤價計算公允價值提高了4734萬4379元，換算報酬率約6%所左右。（編輯：林孟汝）1090413