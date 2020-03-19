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降息護盤抗疫救經濟
由於武漢肺炎對全球經濟的衝擊遠超預期，央行大動作降息1碼，重貼現率來到1.125%，創下歷史新低。另外，國安基金獲得授權，最快20日就可進場護盤，運用資金總額共新台幣5000億元。
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降息護盤抗疫救經濟3/16

央行降息1碼 學者點出兩關鍵為市場打強心針

最新更新：2020/03/19 21:40

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）央行今天宣布降息1碼。學者認為，央行打破成規降息1碼，增加市場流動性，同時展現台灣仍有彈性操作空間，並祭出中小企業融通方案，助企業度過難關，有助安撫市場、注入強心針。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）對全球經濟衝擊遠超預期，中央銀行今天大動作降息1碼，重貼現率為1.125%，創下歷史新低，打破前次金融海嘯的低點紀錄，是近4年來首次降息。

中華經濟研究院副院長王健全表示，各國央行相繼宣布降息，產生骨牌效應，台灣央行降息是可預期的。若企業資金流動性不足，恐將面臨倒閉。央行宣布降息是「料敵從寬、禦敵從嚴」，先增加流動性，避免後面擋不住。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，「宣布降息是很好的決定」，若央行降半碼，不會有太大效益。不過，央行打破成規、降息1碼，宣示央行決心。

羅瑋說明，美國聯準會（Fed）一下子將利率調到趨近於0，但無法化解市場疑慮，美股反而重挫且觸發熔斷機制。台灣央行調降1碼，相較其他國家，台灣仍有1%彈性空間，也不會造成市場過度恐慌。

另外，央行將提供新台幣2000億元中小企業配套融資，央行同時宣示「採取更寬鬆的貨幣政策環境」。羅瑋認為，此舉將真正幫助所需的中小企業，而非讓資金流入金融市場，帶領企業度過難關。

他認為，在市場劇烈動盪之際，央行今天提出兩大關鍵作為，將有助安撫市場，注入強心針。

不過，央行估經濟將受到肺炎疫情衝擊，也將2020年經濟成長率預測值下修至1.92%，宣告「保2」破局。王健全表示，疫情尚未出現緩和跡象，各行各業都受衝擊，未來仍有很多嚴峻挑戰，經濟成長率不容過度樂觀。

羅瑋認為，台灣與全球經貿連動性高，當各國紛紛宣布鎖國，歐美武漢肺炎疫情還未邁向高峰，又碰上產油國油價之爭，目前很難預測台灣GDP成長走勢。（編輯：林孟汝）1090319

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