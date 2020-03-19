金管會祭禁空令 投顧：疫情仍是最大利空

（中央社記者江明晏台北19日電）疫情衝擊台股崩跌，金管會今天再出手，宣布禁止平盤下放空，投顧認為，對盤勢有一定的幫助，但疫情仍是最大利空，得看國際局勢，而國安基金資源有限，要在對的時機進場。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情大流行，全球股市劇烈震盪，台股也慘遭波及，金融監督管理委員會自12日起提前啟動第一階段救市措施，鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法說會及實施庫藏股；然而，台股跌勢未止，甚至跌破萬點，金管會18日再度祭出第二階段救市措施，限制借券賣出數量，打擊外資空頭。

失控疫情導致全球恐慌情緒蔓延，台股今天終場仍爆量重挫，終場收在8681.34點，大跌537.33點，跌幅5.83%，近10個交易日已狂瀉2640點。金管會今晚宣布，祭出有條件式的禁止平盤下放空，為第三階段救市手段。

華南投顧董事長儲祥生表示，政府祭出措施，對盤勢有一定的幫助，然而疫情利空當道，救市措施效果如何還要看國際局勢，例如今晚的美股走勢，而國安基金資源有限，在對的時機進場才能發揮效果，否則就是一起套牢。

財政部長蘇建榮今天說，國安基金管理委員會為穩定國內金融市場，提振投資信心，決定授權執行秘書動用國安基金穩定股市，至於何時進場，不會對外說明。

整體而言，儲祥生表示，台股目前反映疫情利空，走的是弱勢格局，但待疫情消散緩解後，美國降息提供的充裕資金行情有望讓台股重回榮景。

資深股市分析師林成蔭表示，台股已面臨股災，這波風暴從疫情和油價重挫蔓延，目前對台股的看法較為悲觀，後續觀察市場恐慌情緒何時停止，以及去槓桿效應還會發揮到多大；而美國公債殖利率與黃金等避險部位，如果出現止穩反彈則是訊號，顯示市場較回歸冷靜理性。（編輯：楊玫寧）1090319