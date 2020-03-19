降息到新低點 關鍵8問題看懂央行想什麼

（中央社記者蘇思云台北19日電）央行今天宣布降息1碼（0.25個百分點），來到歷史新低點。央行總裁楊金龍在記者會中數度強調，這次降息主要是想減輕家庭與企業的財務負擔，幫助中小企業度過這波疫情的難關。

中央銀行總裁楊金龍今天舉行第1季理監事聯席會議暨會後記者會，楊金龍再三強調，大家多認為降息的目的是刺激消費與投資，其實不然。央行這次降息不是要刺激經濟，而是要讓企業營運不中斷、減輕家庭財務負擔，避免因為營運不順，影響勞動市場。

以下是記者會上媒體與楊金龍的關鍵8題問答。媒體詢問（簡稱問題）、楊金龍回應（簡稱楊）。

問題1：降息的原因？

楊：因為疫情蔓延導致全球經濟前景惡化，國際金融市場最近也劇烈波動，加上台灣受到疫情衝擊，製造業面臨生產供應斷鏈，部分服務業因為消費萎縮而經營困難，尤其中小企業可能面臨融資受限而加重經營困境，並衝擊就業市場。

因此，央行決定調降0.25個百分點，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別調整為1.125%、1.5%及3.375%。

問題2：主計總處日前預測今年台灣經濟成長率（GDP）還有2.37%，央行的預測值為何不保2？

楊：主計總處是2月預測的，他們假設疫情是到3月。我們是3月預測的，假設疫情會到6月，所以把經濟成長率從原本2.57%下修到1.92%。我們認為這次對台灣與全球的經濟影響，要看疫情影響時間。

不過，政府之前推出600億與400億元紓困方案，我們並沒有把這個1000億元估算在經濟成長率裡面，因為這些紓困方案影響時間會比較長，比較難評估將如何影響經濟成長率。

問題3：台灣會不會負利率？

楊：我們在利率上應該還有空間，央行不會讓利率為負，應該不會有這個情況。這次疫情讓企業、銀行的流動性受到影響，我們會採取更寬鬆貨幣政策的環境，讓企業能夠度過難關。

問題4：央行未來有可能實施非傳統貨幣政策嗎？

楊：我先界定非傳統貨幣政策，非傳統做法會把利率降到最低，甚至低到負的，我剛講過我們不會是負利率，再來我們也不會像日本去做扭轉操作（twist operation）。台灣不必這樣做，我們最多是讓定期存單可以出去，讓市場有足夠流動性。

問題5：央行會不會施行「台版的量化寬鬆（QE）」，讓超額準備擴大？

楊：降息已經是一種寬鬆，但台版的量化寬鬆只是提供金融市場流動性，很簡單可以做到，但若錢打不到企業，效果也會打折扣。但這次央行對中小企業提供2000億元的專案融通方案，比台版量化寬鬆更有效，因為能夠把資金實際注入到實體經濟。

註：所謂「台版量化寬鬆」，指的是金融海嘯時期，央行刻意維持偏高的寬鬆貨幣情勢，當時銀行超額準備最高曾接近1600億元，金融業隔夜拆款利率隨之降至0.10%左右。

問題6：美國經濟是不是邁入衰退？

楊：美國聯準會（Fed）先前預測經濟成長率都還有2%，卻突然下調，市場都會覺得整個全球風險是惡化的。包括經濟合作暨發展組織（OECD）、國際金融協會（IIF）跟IHS Markit都下調美國今年經濟成長率，甚至IHS Markit調降為負成長0.2%，讓我們非常驚訝。美國突然緊急降息，基本上有他們的道理，但是我沒辦法掌握具體的道理。

問題7：這次降息會不會影響台灣的房貸利率與房價？

楊：我想房貸利率會因為降息跟著調降，但我們認為房價受到很多因素影響，利率可能是其中一個而已，應該不至於因為房貸利率下降，造成房價上升。去年房市因為廠商回流，有商辦、工廠需求，讓房市交易比較熱絡。但從這次疫情後，房市有慢慢下降，我們之後也會密切注意房價。

問題8：美國聯準會連2次緊急宣布降息，台灣則按部就班等到19日開會，是因為台灣情勢沒有那麼嚴峻嗎？

楊：美國當時很緊急，基本上有他們的道理，但市場反應有時候會變成驚恐（意指降息後美股重挫）。我們覺得我們相對很穩定，至於緊急措施，要看狀況，除非經濟下降速度太快。譬如，央行理監事會議之後是預計6月開會，但如果4月時我們明顯發現全球經濟狀況非常緊急，那屆時我們當然會考慮緊急措施。（編輯：楊凱翔）1090319