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央行睽違近4年降息 關鍵因素影響一次看
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降息護盤抗疫救經濟
由於武漢肺炎對全球經濟的衝擊遠超預期，央行大動作降息1碼，重貼現率來到1.125%，創下歷史新低。另外，國安基金獲得授權，最快20日就可進場護盤，運用資金總額共新台幣5000億元。
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降息護盤抗疫救經濟6/14

利率探歷史新低 楊金龍：不會導致房價上漲

最新更新：2020/03/19 20:35

（中央社記者潘姿羽台北19日電）武漢肺炎疫情衝擊全球經濟，央行採行預防性措施，今天大動作降息1碼，重貼現率下探1.125%的歷史低點，預料房貸利率也將跟著走低，不過央行總裁楊金龍認為，不至於因此導致房價上漲。

中央銀行理監事聯席會議今天決議，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調降1碼（0.25個百分點），分別為1.125%、1.5%及3.375%；由於疫情影響經濟前景，利率一舉降至1.125%，突破金融海嘯、前央行總裁彭淮南時期的最低紀錄。

然而，台灣長期處於低利環境，市場上也一再討論低利率與高房價的關聯；今天理監事會會後記者會有媒體詢問，重貼現率降至歷史新低，對於房貸利率、房價影響為何。

楊金龍回答，房貸利率應該也會跟著這次降息而調降，至於房價變化，據央行掌握資訊，去年房市在台商回流的議題下，商辦、工廠、工業土地的需求確實比較熱絡。

不過楊金龍指出，疫情爆發以來，可以看到需求有慢慢下去，央行也會密切注意市場狀況，但他認為，影響房價有很多因素，利率只是其一，未來不至於因為房貸利率下降，導致房價上漲。

央行過去也曾就房價議題進行說明，指出房地產交易量與價格由供需決定，而供需的變化主要受不動產稅負、所得、資產替代選擇、財富效果、土地供給、市場資訊 透明度等因素影響，並受市場對房地產價格預期，以及取得不動產貸款難易度等諸多因素交互影響，「影響房價的可能因素眾多，利率僅為其中一項」。（編輯：林孟汝）1090319

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