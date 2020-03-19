國安基金最快20日進場 法人：有助提振市場信心

（中央社記者韓婷婷台北19日電）台股摜破10年線約9110點大關，市場信心崩盤，國安基金今天獲授權，最快20日就可進場護盤，法人表示，雖然目前關鍵因素在疫情，不過國安基金的護盤仍有助提振市場信心。

台股今天開盤即重挫逾300點，直接摜破9000點大關及10年線約9110點大關，盤中一度崩跌695點，回測8523點，終場重挫537.33點，收在8681.34點，跌幅5.83%。台股加權指數從今年高點12197點至今天低點8523點短短2個月跌幅已達30%。

國安基金今天盤後召開臨時委員會，判斷目前已達法定進場條件，獲得授權後，最快明天就可進場護盤。根據國安基金設置及管理條例規定，國安基金可運用資金總額共新台幣5000億元。

法人普遍認為，國安基金對台股還是有穩定軍心的力量，有助提振市場信心，台股已經跌破10年線，短線應該有機會讓台股先行止跌，預估績優、具高技術含金量、財務面佳的個股及偏大型權值股都會是可能的護盤標的。

不過法人也指出，國安基金的護盤策略是「不會追高」，通常是分批分階段進場，國安基金準備進場，對市場多少有穩定作用，但不代表不會繼續震盪，尤其國安基金目前面對的是來自外資的龐大賣壓，股市真正要止穩，除了先看美股是否能止跌外，終究還是要看全球肺炎疫情控制情況如何。

法人表示，疫情從中國到亞洲再蔓延至歐美，歐美從一開始的「佛係」防疫心態已慢慢轉為積極面對，接下來就觀察4月初歐美疫情是否趨緩降溫。（編輯：楊凱翔）1090319