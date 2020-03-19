不跟進非傳統貨幣政策 楊金龍：台灣不會負利率

（中央社記者潘姿羽台北19日電）央行大動作降息1碼，重貼現率下探歷史新低1.125%，不過，在被問到會不會走向零利率、負利率，央行總裁楊金龍強調，台灣目前沒有需要這樣做，不會有負利率的情況。

中央銀行理監事聯席會議今天決議，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調降1碼（0.25個百分點），分別為年息1.125%、1.5%及3.375%；由於疫情嚴峻，利率一舉降至1.125%，突破前央行總裁彭淮南時期的最低紀錄。

會後記者會上，媒體相當關注央行降息1碼，未來是否還有足夠的政策空間，會不會走向零利率、負利率的情況。

楊金龍表示，「我們應該是還有空間，但不會讓利率成負的」，他也提到，貨幣政策運用就像美國聯準會所提，快速且要勇敢，央行一定會讓市場資金充分，不要因為企業受影響、銀行也跟著受到影響，進而傷及流動性。

至於未來有沒有可能採行非傳統貨幣政策，楊金龍認為，若要簡單界定非傳統貨幣政策，一是把利率降到最低，甚至負利率，但誠如他所強調，台灣利率不會是負的；其次，台灣不會像日本，去做扭轉操作（twist operation），最多就讓定存單打出去，讓市場有充裕流動性，「我們所想到就是這樣」。

因應疫情衝擊經濟，中央銀行今天價量齊下，降息1碼、推出額度新台幣2000億元的中小企業融通機制。

此外，為了充分支應金融體系流動性，央行表示，銀行若有資金需求，可隨時持央行定存單，向央行辦理提前解約或質借；而定存單發行利率配合貨幣政策決定，28天期可轉讓定期存單利率調整後為0.34%，91天期利率調整後為0.40%，182天期調整後為0.52%。（編輯：鄭雪文）1090319