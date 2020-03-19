央行降息1碼 工商團體：為市場挹注信心

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）中央銀行今天宣布降息1碼，工商團體表示，台灣降息力道似乎較弱，估實質效益不大，不過，可為市場挹注信心，有助於穩住台股表現。

武漢肺炎疫情對全球經濟衝擊遠超出預期，中央銀行今天大動作降息1碼，重貼現率來到1.125%，創下歷史新低，打破前次金融海嘯低點紀錄，是近4年來首次降息。

對此，商業總會理事長賴正鎰表示，各國央行陸續降息，可預期台灣央行也會跟進，不過，台灣降息力道似乎較弱，實質效益不大，但央行仍替市場打了一劑強心針。

工商協進會理事長林伯豐認為，「降息1碼力道不夠，但總比沒有好」，應調降2碼才夠。

賴正鎰也表示，工商界期待央行未來再度降息。

央行評估經濟將受到疫情衝擊，也將今年經濟成長率預測值下修至1.92%，宣告「保2」破局。對此，賴正鎰表示，原先估計疫情將在3月底和緩，不過，上半年疫情恐延續，對市場衝擊加劇，台灣今年GDP成長「不是很樂觀」。

除了央行宣布降息，金融監督管理委員會今天也祭出「禁止平盤以下放空」，國安基金召開臨時委員會，判斷目前已達法定進場條件，獲得授權後，最快明天就可進場護盤。

林伯豐及賴正鎰都樂觀看待明天台股表現。賴正鎰說，企業界期待金管會實施平盤以下禁止放空，且國安基金最快明天護盤，有助提振市場信心。

不過，林伯豐呼籲，政府應擴大紓困方案規模，並參考其他國家紓困方案，儘速讓企業恢復生機，提振經濟，帶領企業度過疫情衝擊。（編輯：楊玫寧）1090319