疫情波及較金融海嘯更廣 楊金龍說明降息關鍵

（中央社記者蘇思云台北19日電）央行今天宣布降息1碼，來到歷史新低點。央行總裁楊金龍表示，疫情影響範圍比金融海嘯更廣，從中國大陸供給面擴及全球需求面，他強調，降息不是為了刺激經濟，而是確保企業順利營運。

中央銀行今天舉行第1季理監事會議，宣布重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調降0.25個百分點，分別調整為1.125%、1.5%及3.375%。這是自2016年7月至今，央行首次降息，利率水準打破金融海嘯低點紀錄。

楊金龍在理監事會後記者會中再三強調，多數人認為降息是為了刺激消費與投資，但這次降息是要減輕企業與家庭的債務負擔，讓企業營運不中斷，如果能繼續經營，就業市場就不會受到衝擊。

媒體提問，利率來到新低點，是否意味現在情況比金融海嘯時更糟糕。楊金龍表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情確實比2008年金融海嘯影響層面更廣。

他說，疫情起初影響武漢與中國的供給面，接著是物流與金流受到影響。本來以為疫情如果減緩就可以恢復，但沒想到隨著疫情擴散，進一步影響到全球的需求面。

他提到，近期主要機構經濟合作暨發展組織（OECD）與IHS Markit大幅調降全球今年經濟成長率到2.4%與0.7%，央行認為有必要實施防範性措施。

楊金龍表示，跟2008年金融海嘯時相比，央行的貨幣政策調性基本上前後一致，都是實施量化寬鬆、挹注市場流動性、建立常備流動性換匯機制。但財政政策比較不同，這次提供疫情衝擊的中小企業優惠利率貸款、提高失業補助、補助有薪病假及檢測醫療費用等。

楊金龍認為，金融海嘯持續的時間很長，他引述美國聯準會主席鮑爾說明當初為何一次大幅度調降利息的原因：「速度要快、要勇敢，要提供流動性，不要讓整個交易中斷。」（編輯：林孟汝）1090319