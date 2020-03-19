楊金龍：央行降息要快要勇敢

（中央社記者潘姿羽台北19日電）武漢肺炎疫情衝擊全球經濟，台灣央行今天大膽出手，價量齊下盼穩住市場信心、助企業度過難關，央行總裁楊金龍說，如同美國聯準會緊急降息，央行「要快要勇敢」，因此除了降息1碼，還加碼注資新台幣2000億元。

中央銀行今天召開第1季理監事聯席會議，為了協助企業正常營運及考量大量資金移動影響金融穩定，理事會認為有必要調降政策利率，並推出中小企業融通機制，協助中小企業度過難關，以穩定家計部門及企業信心，這樣的作法也有助維持經濟活動順利運作。

央行因此將重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調降0.25個百分點，調整為1.125%、1.5%及3.375%，自3月20日起實施。

此外，央行也提出「量」的方案，將提供銀行轉融通資金，額度、利率分別暫訂為2000億元及依央行擔保放款融通利率減1個百分點，供銀行辦理中小企業貸款，貸款最高利率暫訂為本專案融通利率加1個百分點。

楊金龍表示，美國聯準會一下子將利率調到趨近於0，因為美國聯邦準備理事會主席鮑爾認為，「速度要快而且要勇敢」，提供流動性馬上打出去，不要讓交易中斷。

楊金龍強調，因此貨幣政策的運用，就像美國聯準會講得要快速且勇敢，空間如何調整以後再來思考，央行一定會讓市場資金能夠充分，不要因為企業受到影響、銀行跟著也受到影響，進而傷及流動性，「我們會採取更寬鬆的貨幣政策環境，讓我們企業能夠度過難關」。

至於2000億元夠不夠，楊金龍強調，這是暫定方案，如果不夠有彈性，價、量、期間都可以滾動式檢討，隨時來調整，希望達到資金打出去到企業身上的效果，因此明天也會請公股行庫、民營銀行等來討論整個機制，讓中小企業融資方案發揮到最有效效果。

楊金龍上任以來首度降息，一舉調降1碼，突破金融海嘯時期、前央行總裁彭淮南的低點1.25%。

媒體詢問任內首度降息的感覺，楊金龍表示，中央銀行有所動作，是希望市場要好，也希望這次降息能真的對企業有實質上的幫助；他也再次重申，這次降息還有推出的機制，重點不是在於刺激經濟，而是讓企業能夠營運不中斷。（編輯：楊凱翔）1090319