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央行降息1碼
中央銀行第1季理監事會會議結果出爐，由於武漢肺炎對全球經濟的衝擊遠超預期，央行估2020年經濟成長率不保2，因此價量雙管齊下，不只大動作降息1碼，重貼現率來到1.125%，創下歷史新低。
央行降息1碼
新聞專題
央行降息1碼2/2

央行降息1碼 疫情嚴峻對比金融海嘯多兩大衝擊

最新更新：2020/03/19 17:52

（中央社記者潘姿羽台北19日電）武漢肺炎疫情重創全球經濟，各國央行紛紛採取非常手段救市。中央銀行今天也宣布降息1碼，重貼現率來到1.125%，創下歷史新低。前次歷史低點，是2009年金融海嘯時期的1.25%。

金融海嘯時期，股市崩跌、房價探底的慘況，許多人仍記憶猶新，時隔11年，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情掀起的波濤完全不亞於當年，各國陸續宣布封閉邊界、禁止入境等措施，影響程度比起金融海嘯，有過之而無不及。

央行今天舉行第1季理監事會，不意外地終止「連14凍」，且大動作降息1碼，將重貼現率降至歷史低點1.125%。

若將今日的歷史低點與金融海嘯時期相比，會發現時空背景存在兩個相同與兩個差異。相同之處在於，股匯市均出現崩跌慘況，且央行在這兩次事件，都看到山雨欲來的金融系統性風險。

台經院研究六所所長吳孟道指出，全球股市一瀉千里，市場陷入極度恐慌，但在金融市場動盪之餘，央行更關注的是背後的系統性風險，也就是當股匯市崩跌，不只投資人血本無歸，企業也會籌不到錢、周轉失靈，如果情況嚴峻到企業接連倒閉，民眾開始對金融體系喪失信心，將引爆更大危機。

至於不同之處，吳孟道表示，這次跟2008年金融海嘯最大差別，在於當時是由金融面引起的恐慌，投資人擔心血本無歸、企業倒閉，全球景氣緊縮進而對實體經濟造成衝擊，生產銳減。

但2019年冠狀病毒疾病疫情影響，則是從公衛面延燒至經濟面，不只亞洲受影響，更重創歐美，「疫情對實體經濟的衝擊，遠比2008年來得嚴重」。

吳孟道說，各國相繼封城、鎖國，生產活動全面停擺，這才是現在國際股市大跌關鍵，因為生產活動不像金融海嘯時期，是從程度100腰斬到50，而是直接砍到零，這種恐慌和當年大有差別。

其次，儘管都是面對巨大的經濟風險，吳孟道坦言，這次央行手上的政策空間小很多。

觀察2008年全球金融海嘯時的台灣利率走勢，央行在2008年9月至2009年2月間，累計降息7次、合計9.5碼後，重貼現率降至1.25%，來到當時史上最低的水準。相較之下，台灣央行利率已經「連14凍」，但今天一口氣降1碼，利率就寫下新低紀錄，下探歷史低點。

吳孟道分析，金融海嘯以來，全球經濟受困於低成長、低利率、低通膨等「3低」的結構性問題，使得央行政策空間大幅受限，但低利率情況全球皆然。

他強調，現在央行降息為的是穩定金融市場信心，紓緩企業壓力，振興實體經濟、改革結構問題都是後面的事情，「病人送到急診室，最優先就是讓他喘過氣來」。（編輯：林淑媛）1090319

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