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央行降息1碼利率1.125% 跌破彭淮南時期金融海嘯低點

最新更新：2020/03/19 17:02
中央銀行第1季理監事會會議結果19日下午出爐，由於武漢肺炎對全球經濟的衝擊遠超預期，央行大動作降息1碼，終止連14凍，重貼現率來到1.125%。中央社記者徐肇昌攝 109年3月19日
中央銀行第1季理監事會會議結果19日下午出爐，由於武漢肺炎對全球經濟的衝擊遠超預期，央行大動作降息1碼，終止連14凍，重貼現率來到1.125%。中央社記者徐肇昌攝 109年3月19日

（中央社記者潘姿羽台北19日電）中央銀行第1季理監事會會議結果出爐，由於武漢肺炎對全球經濟的衝擊遠超預期，央行估今年經濟成長率不保2，因此價量雙管齊下，不只大動作降息1碼，重貼現率來到1.125%，創下歷史新低，且透過定存單的操作，增加市場流動性。

中央銀行理監事聯席會議今天決議，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調降1碼（0.25個百分點），分別為年息1.125%、1.5%及3.375%，3月20日起實施；由於疫情嚴峻，利率一舉降至1.125%，突破前央行總裁彭淮南時期、金融海嘯的最低紀錄。

央行估經濟將受到疫情衝擊，也將2020年經濟成長率預測值下修至1.92%，宣告「保2」破局。

除了降息，央行為了充分支應金融體系流動性，也宣布銀行若有資金需求，可以隨時持央行定存單，向央行辦理提前解約或質借；在緊急情況下，央行在全球金融危機時期就備有擴大附買回操作機制，對象除了涵蓋銀行及票券業外，還包括證券、保險公司等，將可充分提供金融市場所需流動性。

央行也呼籲銀行不要「雨天收傘」，新聞稿中強調，籲請銀行在資金充裕的情況下，充分發揮金融中介功能，對營運正常的企業提供所需資金。

央行表示，有鑑於疫情蔓延導致全球經濟前景惡化，國際金融市場劇烈波動；國內受到疫情衝擊，製造業恐面臨生產供應斷鏈，部分服務業則因消費萎縮而經營困難，並衝擊就業市場。

為了協助企業正常營運及考量大量資金移動影響金融穩定，央行理事會認為有必要調降政策利率，一致決議調降政策利率0.25個百分點，並推出中小企業融通機制，協助中小企業度過難關。

央行表示，將提供銀行轉融通資金，額度、利率分別暫定為新台幣2000億元，以及依央行擔保放款融通利率減1個百分點，供銀行辦理中小企業貸款；貸款最高利率暫定為本專案融通利率加1個百分點，央行將定期檢討實施辦理情形，適時做必要調整。（編輯：楊凱翔）1090319

中央銀行第1季理監事會會議結果出爐，由於武漢肺炎對全球經濟的衝擊遠超預期，央行大動作降息1碼，重貼現率來到1.125%，創下歷史新低。圖為央行總裁楊金龍。（中央社檔案照片）
中央銀行第1季理監事會會議結果出爐，由於武漢肺炎對全球經濟的衝擊遠超預期，央行大動作降息1碼，重貼現率來到1.125%，創下歷史新低。圖為央行總裁楊金龍。（中央社檔案照片）
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