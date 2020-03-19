國安基金6次護盤 2000年曾砸1200億救市

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）武漢肺炎疫情引爆全球市場恐慌，國安基金管理委員會今天授權進場護盤，回顧國安基金過去6次進場，最高曾一次砸新台幣1200多億元救市，台積電等大型權值股最獲青睞。

武漢肺炎疫情急速升溫，引爆全球股災，台股從1月30日開紅盤以來至今日收盤，跌幅已放大至近24%．同時武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）仍在全球擴散，封城、鎖國國家不斷增加，市場恐慌不斷；國安基金今天召開臨時委員會，一致決議授權進場護盤，明天就可執行護盤任務。

根據國安基金設置及管理條例規定，如有國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，導致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞等情事，將及時召開臨時委員會議，適時採行必要措施，以穩定國內股市。

國安基金設置及管理條例規定，國安基金可運用資金總額共新台幣5000億元，其中2000億元為以國庫持有的公民營事業股票為擔保向金融機構借款，3000億元為借用四大基金可供證券投資而未投資的資金。

國安基金過去曾6次進場護盤，時間點分別在2000年3月政黨輪替，中共強硬警告台灣，2000年10月有網際網路泡沫，國際油價大漲且核四停建，2004年5月因應319槍擊案，2008年9月金融海嘯，2011年12月總統大選前並有歐債危機延燒，以及2015年8月中國經濟趨緩拖累全球股災。

歷史進場天數最短5天、最長232天，授權進場當天指數，由5000多點到8000多點不等，投入金額最少一次為16億元，當時只進場13天，最高一次曾於2000年10月投入1200多億元救市。

觀察國安基金利年操作績效多為獲利，如何操作、何時進場買股或獲利出場，均屬秘密，但從歷史經驗來看，護盤標的主要為電子、金融、傳產指標龍頭股，特別是台灣50指數中各產業重要權值成分股，以發揮拉抬大盤走勢的點火效果。

根據國安基金公布的前一次進場購買標的，包括台積電、鴻海兩大權值股，「台塑四寶」台塑、南亞、台化、台塑化，還有台達電、日月光、矽品、廣達，台灣大、遠傳等電信股，以及富邦金、國泰金、兆豐金、中信金、第一金等金融股。

法人認為，對國安基金進場，市場正面看待，投資人可考慮逢低承接，思考後續布局，台股基本面仍舊穩健，等疫情趨緩之後，台股應可見另一波反彈，可關注台灣50成分股，包括台積電、鴻海、中鋼等權值股為國安基金青睞標的，舉例來說，台積電市值占台股的24.5%，其中當台積電股價上漲1元，就可拉抬台股指數上漲約9點。（編輯：楊凱翔）1090319