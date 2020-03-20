國安基金進場護盤 蘇建榮：有超前部署意味

（中央社記者王揚宇台北20日電）針對國安基金進場護盤，財政部長蘇建榮今天受訪被問到，這是否為超前部署；他說，不希望在恐慌性賣壓發生後再來決定進場，因此有點超前部署意味，盼能維持金融市場穩定與信心。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊全球股市，蘇建榮昨天表示，國安基金管理委員會為穩定國內金融市場，提振投資信心，決定授權執行秘書動用國安基金穩定股市，至於何時進場，不會對外說明。

立法院會今天繼續進行施政總質詢；會前蘇建榮被媒體問到，這次國安基金進場護盤是否為超前部署。

蘇建榮表示，不希望在恐慌性賣壓發生後再來決定進場，所以這次有點超前部署意味，希望能讓金融市場的穩定與信心能維持住，因此昨天國安基金管理委員會已經授權執行秘書動用資金進場操作，至於進場時間就由執行秘書決定，而國安基金的操作，基本上是來無影去無蹤，會視整體實際情況做操作。

記者追問，有無設定指數或績效範圍，以及是否會以績效為主要考量，還是以穩定市場做主要考量。

蘇建榮指出，這是一個彈性，基本上授權由執行秘書來觀察整個金融市場的狀況做決定，沒有特定指數範圍，這也不是以能夠賺多少錢為目標，最主要是穩定股市。

蘇建榮也被問到，昨天央行預測今年GDP不保2，他說，尊重央行預測。

另外，武漢肺炎疫情嚴峻，衛生福利部長陳時中的兒子陳彥安義務繪製洗手「內外夾弓大立腕」步驟，還加上兩個圖經Wecare高雄製成洗手T恤給大家穿上，結合防疫推動罷韓。

陳時中會前也被媒體問到「兒子設計那個罷韓的產品」。陳時中說，「那不是罷韓，小孩子有小孩子的事情」。（編輯：黃國倫）1090320