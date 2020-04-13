國安基金進場傳僅10億多 財長：不只這規模

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）立委詢問，媒體報導國安基金授權進場以來，金額僅新台幣10億多元，怎樣殺進殺出救股市，財政部長蘇建榮澄清，此為空穴來風，以過去經驗，進場不會只有10幾億規模，目的也是為護盤，沒有殺進殺出。

立法院財委會今天審查所得稅法第4條及第17條條文修正草案及海關進口稅則部分稅則修正草案，財政部長蘇建榮受邀備詢。

國民黨立委林德福質詢時表示，有媒體報導，國安基金從3月下旬授權進場，之後逢全球股市反彈，近1個月來進場金額僅10億多元，單憑10多億元如何在股市殺進殺出、救股市。

蘇建榮表示，自己作為國安基金管理委員會委員，目前也不知道進場情形，要等到今天第1季例會結束後才會了解狀況，國安基金主要是授權財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華操盤；未來等國安基金退場後，依規定3個月內也會將進場情形、績效，做成報告送交立法院。

蘇建榮強調，國安基金進場目的向來都是穩定金融市場，沒有「殺進金出」情形，且以過去經驗來看，國安基金進場不會只有10幾億元規模，不知道媒體報導從何而來，為空穴來風。（編輯：張均懋）1090413