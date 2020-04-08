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嚴德發：新竹基地跑道維修 幻象戰機移防清泉崗

最新更新：2020/04/08 10:13
新竹空軍基地跑道因進行年度整修工程，幻象戰機將移防。（示意圖／中央社檔案照片）
新竹空軍基地跑道因進行年度整修工程，幻象戰機將移防。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北8日電）國防部長嚴德發今天表示，新竹空軍基地跑道因時限已到，必須進行年度整修工程，因此幻象2000-5戰機將移防，但北部空防戰力不受影響；軍方人士表示，整修期約2年，幻象戰機將移防台中清泉崗空軍基地。

國防部、國軍退除役官兵輔導委員會上午以「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」為題，至立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

嚴德發會前接受媒體記者訪問時表示，新竹空軍基地的跑道因時限已到，必須進行年度整修工程，因此幻象2000-5戰機將移防，但北部空防戰力不受影響，仍有戰備跑道可供起降，會在最短的時間內完成跑道整修工程。

軍方人士接受中央社訪問時也表示，整修工程需時約2年，幻象2000-5戰機將移防至台中清泉崗空軍基地，預計明天全數移防完畢。

目前空軍共有7個聯隊、1個指揮部。分別是位在台南及澎湖的一聯隊（IDF經國號）、新竹空軍基地二聯隊（幻象2000-5）、台中清泉崗三聯隊（IDF經國號）、嘉義四聯隊（F-16）、花蓮第五戰術混合聯隊（F-16、RF-16、F-5）、屏東及金門第六混合聯隊（E-2K預警機、C-130H運輸機、P-3C反潛機）、台東志航第七飛行訓練聯隊（F-5），及台北松山基地指揮部（行政專機）。

台灣將對美國採購66架F-16V（F-16C/D Block70）戰機，未來這些新型戰機將進駐台東，志航基地將成為空防要地。（編輯：郭無患）1090408

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