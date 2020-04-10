聯準會下猛藥 美股道瓊漲285點週線飆12%

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）聯準會今天公布救市措施詳情，抵銷武漢肺炎疫情下失業人數暴增的數據利空，激勵美股收紅，道瓊指數上漲285點，週線漲幅逾12%，標普500指數寫下46年來最佳單週表現。

道瓊工業指數延續昨天勁揚779點氣勢，全天保持在平盤以上，終場上漲285.8點，漲幅1.22%，收在23719.37點。標準普爾500指數上漲39.84點，漲幅1.45%，收在2789.82點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲62.67點，漲幅0.77%，收在8153.58點。

道瓊指數本週猛漲12.7%，為今年次佳表現，僅次於截至3月27日當週的12.8%。標普500指數與那斯達克指數週線大漲12.1%、10.6%，分別締造1974、2009年以來最佳單週表現。

美股本週只有4個交易日，明天因耶穌受難節（Good Friday）而休市。

標普500指數11大類股，金融股今天表現最亮眼，整體漲幅達5.2%。摩根大通（JPMorgan Chase）股價大漲9%，領漲道瓊指數成分股；花旗集團（Citigroup）與美國銀行（Bank of America）漲幅分別達7.1%、6%。

科技股表現平平。蘋果公司（Apple）股價上漲0.7%，本週累計漲幅達11%。

費城半導體指數下挫2.33%。台積電美國存託憑證（ADR）下跌3.9%，為表現第3糟的成分股。

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情升溫，美股2月創歷史新高後迅速拉回，長達11年的史上最長多頭行情告終，道瓊指數3月23日跌至3年多來最低點，至今反彈27.6%。疫情尚未脫離險境之際，美股這波反彈令不少投資人跌破眼鏡。

聯邦準備理事會（Fed）強力支撐美國經濟被視為關鍵因素之一。聯準會已將基準利率降至趨近於零，示意資產收購規模無上限，並於今天美股開盤前公布上看2.3兆美元的貸款計畫詳情，金援各州、城市與中小企業，甚至將投資評等較差的公司債券納入收購範圍。

財經媒體CNBC節目主持人克雷默（Jim Cramer）表示，聯準會使出渾身解數，決策官員不希望外界把聯準會當成經濟陷入蕭條的禍首，「這正是我們要的，因為我們必須抵禦蕭條，讓經濟重上軌道」。

另一積極因素是全美疫情在多數民眾居家隔離後已有趨緩跡象，特別是紐約、新澤西州等疫情重災區。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天公布全州新增799人染疫不治，連3天創新高，總數突破7000大關。但住院與重症患者幾近零成長，他宣告紐約已「暫時拉平曲線」。

不過，美國就業市場因經濟大規模停擺而崩壞，經濟恢復正常遙遙無期，在疫苗與有效療法尚未問世前，社交距離規定能鬆綁到何種程度也是未知數，這都讓經濟前景充滿不確定性。

美國勞工部今天公布，截至4日當週，全美660.6萬人初次申請失業給付；過去3週，失業給付申請總數暴增到1678萬人，遠超過2008年全球金融海嘯後經濟衰退期累積多月的水準。數以百萬計的民眾生計出現問題，連帶危及占美國經濟約7成的消費支出。（編輯：徐崇哲）1090410