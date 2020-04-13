更多編輯台推薦新聞：
化解小男童疑慮 指揮中心記者會專家全戴粉紅口罩
生活

化解小男童疑慮 指揮中心記者會專家全戴粉紅口罩

研究：武漢肺炎病毒繁殖率比SARS高3倍
兩岸

研究：武漢肺炎病毒繁殖率比SARS高3倍

台灣職棒開打羨煞全球 英文名稱Chinese遭誤認中國
運動

台灣職棒開打羨煞全球 英文名稱Chinese遭誤認中國

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關
產經

專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

柯文哲：口罩販賣機 預計下週擴及12行政區

最新更新：2020/04/13 18:19
台北市政府與中央合作推3台口罩販賣機，12日正式上線，民眾大排長龍。（中央社檔案照片）
台北市政府與中央合作推3台口罩販賣機，12日正式上線，民眾大排長龍。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北13日電）武漢肺炎疫情嚴峻，台北市政府在信義區健康服務中心試辦口罩販賣機，提供另一種購買管道。台北市長柯文哲說，預計下週擴及12行政區，考慮機器僅販售成人口罩，減少排隊時間。

柯文哲今天表示，若順利的話，一台機器一小時最多可賣60份口罩，3台機器每小時可賣180份，若以每天販售10小時計，最多可售出1800份口罩。

台北市政府與中央合作推3台口罩販賣機，昨天正式上線，民眾大排長龍，民進黨市議員簡舒培質疑柯文哲話說的太早、太滿，造成民眾對口罩販賣機期待過高，以為有了口罩販賣機就不用排隊。

柯文哲下午前往了解口罩販賣機販售情形，認為排隊情形還好，但笑稱是「電子支付學習班」，他說，動線還需要調整，例如機器應再往裡面擺放等。

他說，統計指出，兒童口罩的販售量僅15%，大人的有85%，考量兒童口罩改人工販售，機器全數僅販賣成人口罩，避免民眾在使用時必須進行選擇，而多花費時間。

除了動線調整，柯文哲認為，現行使用悠遊卡付費時，健保卡連線及付款時各自會「嗶」一聲，很多民眾在第一聲響的時候以為已付完款而取卡，導致付款失敗，將要求局處改良系統，未來只需付款時有聲音。

他表示，目前機器會扣款後才和健保署連線，導致有70幾筆資料買到口罩，卻沒有與健保署連線，這些民眾就能持健保卡再去藥局等處買口罩，已要求廠商修正，未來要先連線才能買。（編輯：李亨山）1090413

武漢肺炎疫情嚴峻，台北市長柯文哲（中）13日到信義區健康服務中心了解口罩販賣機販售情形，他受訪時表示，口罩販賣機預計擴及12行政區。中央社記者梁珮綺攝　109年4月13日
武漢肺炎疫情嚴峻，台北市長柯文哲（中）13日到信義區健康服務中心了解口罩販賣機販售情形，他受訪時表示，口罩販賣機預計擴及12行政區。中央社記者梁珮綺攝　109年4月13日
延伸閱讀
指揮中心：醫用口罩徵用及禁出口延至6月底口罩實名制3.0 擬22日起可持健保卡超商預訂專題／武漢肺炎防疫延長賽 台灣籌組呼吸器國家隊闖關
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報