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武漢肺炎疫情衝擊 IMF下修台灣2020經濟成長率至-4%

最新更新：2020/04/14 20:51
受到武漢肺炎疫情蔓延影響，國際貨幣基金（IMF）最新報告下修台灣2020年經濟成長率至-4%，2021年則可望回升到3.5%。（中央社檔案照片）
受到武漢肺炎疫情蔓延影響，國際貨幣基金（IMF）最新報告下修台灣2020年經濟成長率至-4%，2021年則可望回升到3.5%。（中央社檔案照片）

（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）受到武漢肺炎疫情蔓延影響，國際貨幣基金（IMF）最新報告下修台灣2020年經濟成長率至-4%，明年則可望回升到3.5%。至於今年失業率也可能因為疫情衝擊上升到4.4%。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，IMF在今天公布的世界經濟展望春季報告中，大幅下修2020年全球經濟預測，從去年10月秋季報告大幅下調6個百分點，從3%下修至-3%，遠低於2008到2009年金融風暴時期。

在台灣部分，IMF預估台灣今年經濟成長率將從去年10月秋季報告的2.0%，大幅下調6個百分點至-4%；明年若是疫情趨緩，隨著全球經濟反彈，台灣經濟成長率也有望回升到3.5%。

消費者物價指數（CPI）方面，國際貨幣基金預估台灣CPI今、明兩年分別為0.5%與1.5%，物價相對穩定。失業率預估分別為4.4%與4.0%。

亞洲四小龍部分，南韓今、明年經濟成長率預期分別為-1.2%、3.4%，新加坡分別為-3.5%、3.0%，香港則是-4.8%與3.9%。（編輯：林憬屏）1090414

武漢肺炎疫情全球蔓延，許多國家祭出居家防疫令，經濟活動大幅減緩，國際貨幣基金（IMF）預估2020年全球經濟成長率將急劇萎縮至-3%。（中央社製圖）
武漢肺炎疫情全球蔓延，許多國家祭出居家防疫令，經濟活動大幅減緩，國際貨幣基金（IMF）預估2020年全球經濟成長率將急劇萎縮至-3%。（中央社製圖）
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