武漢肺炎疫情衝擊 IMF大幅下調全球經濟成長率至-3.0%

（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）武漢肺炎疫情全球蔓延，許多國家祭出居家防疫令，經濟活動大幅減緩，國際貨幣基金（IMF）預估今年全球經濟成長率將急劇萎縮至-3%，遠低於2008年金融風暴時期。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）自去年年底在中國武漢爆發後，全球確診病例已經逼近193萬例，超過12萬人死亡。為避免疫情影響，許多國家祭出居家防疫令，並要求維持社交距離，也嚴重影響經濟活動。

國際貨幣基金今天公布世界經濟展望春季報告，就大幅下修2020年全球經濟預測，將去年10月秋季報告大幅下調6個百分點，從3%下修至-3%，遠低於2008到2009年金融風暴時期。

不過，若是疫情能在下半年逐漸緩解，各項遏制經濟措施逐步解除，報告認為，在政策支持下，隨著經濟活動恢復正常，明年全球經濟成長率將能反彈至5.8%。

在主要國家表現方面，報告下修美國2020年經濟成長率，從2019年10月的2.4%大幅下調至-5.9%，2021年則可望達到4.7%。

歐元區今、明兩年經濟成長率預測則分別為-7.5%與4.7%；日本則是-5.2%與3.0%；中國則是少數今年還有正成長的國家，預估成長率1.2%，明年可望達到9.2%；印度預估今年經濟成長率1.9%，明年為7.4%。

報告指出，有效政策對於防止不良後果至關重要，當務之急是遏制疫情爆發帶來的後果，增加醫療保健支出以強化醫療保健部門能力與資源，政策也須減輕經濟活動減緩對勞工、企業與金融體系的影響，並確保疫情減緩後，能儘速恢復經濟活動。

由於經濟影響對部分特定部門衝擊更為嚴峻，報告呼籲決策者應實施有針對性的財政、貨幣與金融市場措施，以支持受影響的家庭與企業，這類活動有助於在停產期間維持經濟關係，對疫情減緩與遏制措施解除後的經濟活動逐步正常化至關重要。

報告也指出，強有力的多邊合作對於面對疫情衝擊十分重要，包括協助面臨健康與經濟衝擊的財政拮据國家，並向醫療體系薄弱的國家提供援助。各國應共同努力，減緩疫情蔓延，開發疫苗和療法以對抗疫情。（編輯：林憬屏）1090414