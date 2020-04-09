IMF：全球面臨大蕭條以來最嚴重經濟惡果

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天表示，冠狀病毒肆虐全球引發的經濟危機，迥異於過去一個世紀以來的任何經濟危機，需要大規模回應來確保復甦。

喬治艾娃警告指出，2020年全球經濟成長將會轉向大幅衰退，IMF的180個成員中有170個正經歷人均所得下滑。

國際貨幣基金和世界銀行春季會議訂下週登場，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球大流行，各國紛紛祭出防疫限制措施，會議改以虛擬方式舉行。喬治艾娃在預告的演說中表示：「事實上，我們預期將會出現大蕭條（Great Depression）以來的最嚴重經濟惡果。」

即使在最好情況下，IMF預料明年只會「部分復甦」，那是假定新型冠狀病毒疫情於今年稍後逐漸消退，為遏阻病毒擴散的各種封鎖措施解除，容許企業恢復正常營運。

但情勢可能會變得更糟，且未來展望和疫情大流行會持續多久存在巨大不確定性。

各國已推出總值高達8兆美元（約新台幣240兆元）的各種因應措施，但喬治艾娃敦促各國政府加把勁，提供企業和家戶「救生索」，避免經濟受創到更難以復甦地步。（譯者：劉學源/核稿：林治平）1090409