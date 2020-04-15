小燈泡案凶嫌逃死 王婉諭遺憾：判決不符期望【聲明全文】

王姓凶嫌當街殺害3歲女童小燈泡，判處無期徒刑定讞。小燈泡父親劉大經（左起）、母親王婉諭15日發聲明指出，「判決結果不符期望，令我們感到遺憾。」（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北15日電）王姓凶嫌當街殺害3歲女童小燈泡，台灣高等法院更一審判他無期徒刑，全案定讞。小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭今天傍晚發表聲明指出，「判決結果不符期望，令我們感到遺憾」。

全案起於3歲女童小燈泡民國105年3月於台北市內湖區，光天化日下突遭持刀的王男從後方猛砍頸部當場死亡。王嫌歷審都被處無期徒刑，最高法院今天駁回王嫌與檢察官的上訴，全案定讞。

對此，王婉諭與她的丈夫劉大經今天傍晚發表6點共同聲明指出，判決結果不符期望，令他們感到遺憾。此外，他們在原二審與更一審皆對量刑表達相同意見，這是訴訟程序必要的一部分，「每次的表態都是試煉著我們如何對待人生的不幸、對犯行的仇恨，坦白說：每一步都很艱難。請體諒我們的悲憤」。

共同聲明也提到，在悲憤之外，他們會致力於改善犯罪被害人與家屬的困境，盡全力修補社會安全網，讓弱勢有所依靠，努力讓每個孩子都能平安成長。

王婉諭與劉大經表示，感謝一路以來社會大眾對本案的關切與對家屬的支持，「我們把悲傷留給自己，寄希望與改革於未來，也請大家把對我們個案的關心，轉化成對社會的改革力量」。（編輯：林淑媛）1090415

以下為小燈泡父母的共同聲明：

今日獲悉小燈泡案件定讞的消息，幾點回應如下：

一、 判決結果不符期望，令我們感到遺憾。

二、 我們在原二審與更一審皆對量刑表達相同意見，這是訴訟程序必要的一部分，每次的表態都是試煉著我們如何對待人生的不幸、對犯行的仇恨，坦白說：每一步都很艱難。請體諒我們的悲憤。

三、 既然司法做了決定，我們希望司法單位能夠正視犯人的處遇，達到真正的矯正效果，不該由全民承擔再犯風險。

四、 在悲憤之外，我們會致力於改善犯罪被害人與家屬的困境，盡全力修補社會安全網，讓弱勢有所依靠，努力讓每個孩子都能平安成長。

五、 感謝一路以來社會大眾對本案的關切與對家屬的支持，我們把悲傷留給自己，寄希望與改革於未來。

六、 也請大家把對我們個案的關心，轉化成對社會的改革力量。

王婉諭、劉大經共同聲明