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台商對中關鍵技術轉讓採事前申請制 修法兩個月預告期截止

2021/12/17 17:22（12/17 18:01 更新）
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經濟部說明，未來台商若出售中國大陸事業股權，因已涉及技術轉讓，應事先申請技術合作許可。（圖取自Pixabay圖庫）
經濟部說明，未來台商若出售中國大陸事業股權，因已涉及技術轉讓，應事先申請技術合作許可。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者曾智怡台北17日電）媒體報導台灣將限制科技廠出售中國大陸資產，經濟部說明，為加強管理技術轉移至中國大陸，正研擬台商赴陸投資相關修正草案，未來台商若出售中國大陸事業股權，因已涉及技術轉讓，應事先申請技術合作許可。

媒體今天引述「日經亞洲」報導，稱台灣限制科技公司出售大陸資產。

報導內容指出，台灣監管機構據稱很快將發布新規，阻止當地科技公司出售在中國大陸的子公司或其他資產，這是當地政府防止半導體等敏感技術洩露給中國大陸的最新舉措。

對此，經濟部說明，為了加強管理技術轉移至中國大陸，正研擬修正在中國大陸地區從事投資或技術合作許可辦法第5條及第10條修正草案；其中規劃將經過關鍵技術小組審查通過的台商赴陸投資案件，未來如擬出售中國大陸事業股權，因為已涉及技術轉讓，應事先申請技術合作許可。

經濟部進一步表示，前述辦法修正草案，已自今年10月15日起對外預告，並徵求各界意見，預告期限至12月17日；經濟部投審會將依所蒐集的建議檢討後，辦理後續法制作業。

針對報導內容提及，投審會發言人呂貞慧表示「我們注意到現行法律體系存在漏洞，需要修補」，經濟部澄清，相關描述並非投審會人員用語。（編輯：黃國倫）1101217

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