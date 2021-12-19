台北馬拉松7人不適送醫 5跑者OHCA均恢復意識

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北19日電）2021台北馬拉松今天上午開跑，陸續有跑者昏倒送醫。台北市體育局表示，共有7名跑者因身體不適送醫，包括到院前心肺功能停止，所幸均已恢復生命跡象及意識。

台北馬拉松上午在台北市政府前廣場開跑，台北市體育局在賽後發布新聞稿表示，共計有7名跑者因身體不適送醫，包含6名男性及1名女性，其中2名選手氣喘與胸悶、5名選手為到院前心肺功能停止（OHCA）狀態。

體育局表示，7名跑者經賽事醫護組緊急處理，並後送鄰近醫院，皆已恢復生命跡象及意識，目前留院觀察。體育局將持續追蹤跑者狀況，並至醫院探望關心。

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台北市消防局先於上午7時28分獲報，仁愛路二段有名年約50歲女跑者身體不適，隨即協助送台大醫院治療；上午7時43分獲報，明水路、樂群路口也有41歲男跑者身體不適，協助送馬偕醫院治療。

此外，上午8時10分於中山北路、農安街口有30歲男跑者昏倒且無呼吸心跳，經送馬偕醫院搶救後恢復生命徵象；上午9時12分在南京東路、光復北路口有名20歲男跑者同樣昏厥無生命跡象，協助送國泰醫院搶救後也恢復生命徵象。（編輯：唐聲揚）1101219