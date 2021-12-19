台北馬拉松5人OHCA 醫：三高沒控制好別跑

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台北馬拉松19日出現5名參賽者到院前心肺功能停止，心臟內科醫師提醒，有高血壓、高血糖等三高問題的民眾，若病況沒控制好千萬別參加馬拉松。中央社記者王飛華攝 110年12月19日

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）2021台北馬拉松今天上午開跑，卻出現5人到院前心肺功能停止，國內心臟內科醫師都驚呼真的很少見，提醒有高血壓、高血糖等三高問題的民眾，若病況沒控制好千萬別參加馬拉松。

2021台北馬拉松今天上午開跑，陸續有跑者昏倒送醫。台北市體育局表示，共有7名跑者因身體不適送醫，其中2名選手氣喘與胸悶、5名選手為到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，所幸均已恢復生命跡象及意識。

馬偕醫院急診醫學部副主任簡定國接受媒體聯訪時表示，今天台北馬拉松出現大量跑者不適，研判可能因為凌晨氣溫低，甚至與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，跑者訓練不夠都有關聯性，所幸現在大型活動都有急救站提高存活率。

簡定國提醒，馬拉松跑者暖身一定要做足、注意水分補充，若參賽期間身體出現不適，千萬不要太勉強完賽。台大醫院心臟內科主治醫師、台灣高血壓學會理事長王宗道也說，跑步過程如出現喘、胸悶、頭昏眼花、心跳不規律，就應該停賽，慢慢移步到人群密集處，避免獨自倒下，無人呼救。

王宗道說，冬天參加馬拉松比賽，最怕若起跑地點風大，跑者穿得較少，體感溫度比較低，一旦心血管狀況不佳，血管快速收縮真的可能出事。因此，賽前暖身非常重要，建議穿著長袖衣物熱身，等到身體溫度夠高，起跑前再穿著輕便服裝，避免突如其來心臟收縮。

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王宗道表示，現在全民瘋運動，許多中壯年運動愛好者開始投入馬拉松挑戰，但馬拉松是一種長時間、劇烈活動，對心血管負擔大，提醒心肌梗塞、裝有心臟支架者，甚至有心腦血管慢性病史都不建議跑半馬或全馬。

王宗道指出，至於血壓高、患有糖尿病民眾，若病情未妥善控制，如血壓沒有控制在150、160以下等，同樣不建議參加馬拉松，即使是慢性病友控制穩定者，平時也應循序漸進訓練，不可在毫無培訓情況下冒然參賽。（編輯：張雅淨）1101219