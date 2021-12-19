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台北馬拉松周庭印奪國內組冠軍 曹純玉達亞運參賽標準

2021/12/19 13:10（12/19 20:50 更新）
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2021台北馬拉松19日上午在市政府前廣場登場，台灣選手周庭印（中）以2小時23分13秒成績，跑出國內全馬男子組第一名。中央社記者王飛華攝　110年12月19日
2021台北馬拉松19日上午在市政府前廣場登場，台灣選手周庭印（中）以2小時23分13秒成績，跑出國內全馬男子組第一名。中央社記者王飛華攝　110年12月19日
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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台北馬拉松今天上午開跑，台灣好手周庭印以2小時23分13秒獲國內全馬男子冠軍，打破個人最佳，曹純玉以2小時33分51秒獲得國內女子第一，並達到杭州亞運參賽標準。

跑者期末考「台北馬拉松」今天由台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、活動大使盧彥勳等代表鳴槍，在台北市政府前廣場開跑。

台北馬拉松是國內唯一獲世界田徑總會（WA）「菁英標籤認證」的市區馬拉松，為符合標籤認證的資格規定，主辦單位邀請12名國外頂尖好手提前來台，接受14天的隔離檢疫，再加上7天自主健康管理，同時在賽前進行多次篩檢確認安全無虞後，今天與國內好手同場競技。

男、女子全馬部分，都由衣索比亞籍選手包辦，分別為畢克塞恩（Demeke Kasaw Biksegn）以2小時11分42秒拿下冠軍，而卡賽恩（Alemtsehay Asefa Kasegn）以2小時30分44秒封后。

2021台北馬拉松19日上午在市政府前廣場登場，台灣選手曹純玉以2小時33分51秒成績獲得國內全馬女子組第一名。中央社記者王飛華攝　110年12月19日
2021台北馬拉松19日上午在市政府前廣場登場，台灣選手曹純玉以2小時33分51秒成績獲得國內全馬女子組第一名。中央社記者王飛華攝　110年12月19日

台灣好手周庭印以2小時23分13秒，連3年拿下國內全馬男子冠軍，總排名第6；曹純玉以2小時33分51秒勇奪國內女子第一、總排名第4，並達到2022年杭州亞洲運動會女子馬拉松參賽標準（2小時35分）。

周庭印今天打破個人最佳成績，過程中除了一直專注在跑步的節奏上，他透露，「天氣也很舒服，很像在日本比賽的感覺」，而賽道的規劃也幫助很大，很開心在疫情影響下還能有這麼大型比賽。

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女子馬拉松全國紀錄保持人曹純玉日前受訪時提到，台北馬拉松瞄準亞運、世錦賽，希望能拚同時達標，今天完成1項目標，曹純玉指出，今年賽道風口部分，對於選手幫助很多，加上自己去年的經驗，因此前段跑得較保守，雖然沒有破個人最佳成績，但能順利完賽、達到亞運參賽標準，「第一次達標，滿開心的。」

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台北馬拉松採最高規格防疫措施，所有參賽選手、工作人員及志工皆須提供健康證明，賽事當天在每個出入口量測體溫且須全程佩戴口罩；跑者起跑、距離拉開後可取下口罩，主辦單位在終點也準備3萬片醫療口罩，讓完賽跑者能第一時間換上全新口罩，確保安全。（編輯：張雅淨）1101219

2021台北馬拉松19日上午登場，衣索比亞選手Demeke Kasaw Biksegn（右）以2小時11分42秒成績獲得全馬男子組第一名。中央社記者王飛華攝　110年12月19日
2021台北馬拉松19日上午登場，衣索比亞選手Demeke Kasaw Biksegn（右）以2小時11分42秒成績獲得全馬男子組第一名。中央社記者王飛華攝　110年12月19日
2021台北馬拉松19日上午舉行，全馬女子組第一名由衣索比亞選手Alemtsehay Asefa Kasegn獲得，成績為2小時30分44秒。中央社記者王飛華攝　110年12月19日
2021台北馬拉松19日上午舉行，全馬女子組第一名由衣索比亞選手Alemtsehay Asefa Kasegn獲得，成績為2小時30分44秒。中央社記者王飛華攝　110年12月19日
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