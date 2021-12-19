台北馬拉松開跑 柯文哲拚2022年拿到白金標籤

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2021台北馬拉松19日上午在市政府前廣場開跑，市長柯文哲指出，今年主題是RUN THE CITY–THE DAY WE REBORN，也就是跑動台北，向世界宣告最困難的時間已經過去了。中央社記者王飛華攝 110年12月19日

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）2021台北馬拉松今天上午在市政府前廣場開跑，台北市長柯文哲表示，台北馬是台北市重要的城市行銷及國際宣傳活動，市府不斷精進並爭取國際認證，目標在明年取得菁英白金標籤。

2021台北馬拉松今天上午由柯文哲等代表鳴槍開跑，柯文哲致詞表示，台北市政府從1986年開始舉辦台北馬，成為重要城市行銷及國際宣傳活動；2020台北馬拉松更因為因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係，成為去年全世界最大的體育賽事活動。

柯文哲說，台北馬不只要辦得熱鬧，市府也不斷在爭取國際認證，目標是明年要拿到世界田徑總會的菁英白金標籤（Elite Platinum Label），並為了響應「2050淨零碳排」，今天邀請英國標準協會（British Standards Institution，簡稱BSI）進行碳足跡查證，盼讓整場賽事都能符合世界標準。

柯文哲指出，2021台北馬拉松的主題是「RUN THE CITY–THE DAY WE REBORN」，也就是跑動台北，向世界宣告最困難的時間已經過去了。

中華民國田徑協會理事長葉政彥致詞表示，此次活動邀請來自6國的12名菁英跑者參與，他們都通過14天居家檢疫、7天自主健康管理的防疫標準，希望透過他們激勵並提升所有跑者，並讓台北市成為國際知名馬拉松城市，進一步行銷台灣。

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台北市體育局表示，世界田徑總會去年更新馬拉松認證標準層級為菁英白金標籤、菁英標籤（Elite Label）及一般標籤（Label Race）3個等級，台北馬是台灣唯一以市區馬拉松取得菁英標籤的賽事。

體育局指出，2021台北馬拉松沿襲去年成功經驗，採取最高規格防疫措施，所有參賽選手、工作人員及志工皆須提供健康證明，賽事當天在每個出入口量測體溫且須全程佩戴口罩；跑者起跑、距離拉開後可取下口罩，完賽後由工作人員提供口罩並馬上戴上。（編輯：黃世雅）1101219