台北馬拉松12/19登場 警公布管制路段時間

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台北市交通警察大隊表示，2021台北馬拉松19日登場，上午6時起，針對活動沿線包含市府路、仁愛路、信義路等路段，陸續進行管制。（圖取自台北市警察局交通大隊網頁td.police.gov.taipei）

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（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市交通警察大隊今天表示，2021台北馬拉松19日登場，上午6時起，針對活動沿線包含市府路、仁愛路、信義路等路段，陸續進行管制，禁止人車通行，呼籲駕駛人改道。

台北市警察局交通大隊新聞資料指出，2021台北馬拉松賽事將於19日上午6時30分起跑，沿線行經市府路、仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東（西）路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道。

中山南（北）路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、環東大道、麥帥二橋、健康路、塔悠路、三民路、南京東路四、五段等市區道路及南湖左岸河濱公園、成美左岸河濱公園、迎風河濱公園、觀山河濱公園自行車道。警方表示，參加馬拉松選手人數共2萬8000人。

警方指出，為維護活動沿線交通秩序與安全，將從19日上午6時起，陸續針對馬拉松活動行經路段實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行。

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警方表示，活動期間，用路人可改駛替代道路，穿越仁愛路往北汽車，上午8時前，改道基隆路地下道或信義路匝道上建國高架道，往北續行；機車在上午8時前，可改道基隆路地下道，往北續行。

穿越仁愛路往南汽車可改道長安東路匝道上建國高架道、忠孝東路車行地下道左轉中華路，往南續行；機車可改駛忠孝東路車行地下道左轉中華路，往南續行。相關交通管制訊息可至台北市交通警察大隊官方網站查詢。（編輯：李錫璋）1101218