德保拉連2年拿中職年度MVP 洋將第一人

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中華職棒今天舉行年度頒獎典禮，中信兄弟隊洋投德保拉連續兩年拿下年度最有價值球員（MVP），為史上洋將第1人。德保拉透過影片感謝隊友與教練團的努力與信任，才有今天成績。

中信兄弟隊洋投德保拉今年球季總計26場出賽（25場先發），戰績16勝4敗、投出187次三振，防禦率1.77，亮眼表現拿下防禦率王、奪三振王，並完成年度MVP二連霸。

德保拉已經提前離台，今天透過影片發表得獎感言，感謝上帝讓他有機會拿下這個MVP，這個獎項對他來說非常的重要，也要感謝兄弟的隊友們與教練團，特別感謝投手教練佛斯特，因為大家的努力與信任，才能夠有今天的成績。

今年拿下防禦率王與奪三振王，但差1勝沒能拿下勝投王，德保拉表示，當下多少心裡會有一點遺憾，但這就是棒球，在比賽還沒結束前都必須堅持到底，最後球隊拿到總冠軍有好的結果比較重要。

德保拉整季與統一獅隊布雷克競爭投手獎項，最後布雷克拿下勝投王，德保拉稱讚布雷克是非常厲害、非常好的投手。外界說他們是中職的2大強投，德保拉認為，「我們都是為了各自的球隊而努力」。（編輯：郭諭儒）1101220