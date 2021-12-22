北東留意短暫雨 中部以南高溫上看27度

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中央氣象局表示，22日整體降雨情形減緩，北台灣仍有短暫雨，東部、東南部及中南部山區有局部短暫雨。（中央社檔案照片）

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（中央社台北22日電）中央氣象局表示，今天整體降雨情形減緩，北台灣仍有短暫雨，東部、東南部及中南部山區有局部短暫雨；氣溫方面，白天高溫中部以北及東北部為20到23度，其他地區多落在24至27度。

氣象局網站發布訊息指出，今天仍受南方雲系影響，不過整體降雨情形減緩，北台灣地區仍有短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，外出活動建議攜帶雨具備用，而其他地區降雨機率偏低，主要轉為多雲的天氣。

氣象局指出，各地清晨低溫大落在攝氏15到18度，白天高溫中部以北及東北部為20到23度，其他地區大多落在24至27度左右，與昨天相比溫度稍回升一些。

此外，南方雲系北移期間，各地水氣較多，高山地區地面易有積冰及霧淞現象，行車用路請多加留意；風浪方面，台南以北及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪；西南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，從事海上作業或海邊活動的朋友請注意安全。

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根據環保署空氣品質預報資訊，今天受南方雲系北移影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，且北部地區有短暫雨，空氣品質多為良好至普通等級；雲嘉南以南位於下風處，風速偏弱，擴散條件差，污染物易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：謝雅竹）1101222