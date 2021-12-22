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25日起轉濕冷中部以北探10度 玉山合歡山有望降雪
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吳德榮：25日入冬最強冷空氣南下 高山降雪可期

2021/12/22 08:47
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（中央社記者張雄風台北22日電）中央氣象局今天針對基隆市、新北市發布大雨特報。氣象專家吳德榮表示，25日入冬最強冷空氣南下，北台灣平地最低氣溫約可降至攝氏11度左右，26、27日最冷；高山降雪是可期待的。

中央氣象局今天發布大雨特報，南方雲系影響，基隆北海岸有局部大雨發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天水氣東移，北部、東半部有局部雨，北台灣濕涼，其他地區天氣好轉、早晚涼。

吳德榮提到，明天北部、東半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲時晴，氣溫略升；24日白天西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨，晚間東北季風漸增強，北台灣轉雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，25日強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台灣平地最低氣溫約可降至11度左右；26、27日氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫將探8度；28日白天起冷空氣逐漸減弱、氣溫漸升。

吳德榮說，各國最新模式模擬雖有分歧，但皆為入冬以來最強的一波，且已跨過「強烈大陸冷氣團」（台北氣象站10至12度）門檻，部分模式甚至於達「寒流」（台北氣象站未達10度）的強度；不過，各國模式會繼續調整，應持續觀察。

吳德榮提到，高山降雪是可期待的，但因各國模式模擬的強度及水氣分布存有差異，應持續觀察各模式的調整。（編輯：謝雅竹）1101222

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